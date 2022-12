¿Con qué motivo se fundó la Coral del Casino de El Campello?

La asociación se fundó para dar respuesta a la necesidad y motivación que había de crear un proyecto de estas características. La junta directiva de la Sociedad Recreativa Cultural Casino de Campello acudió a mí y como vi interesante el proyecto, empezamos a andar. A partir de septiembre de 1995 formamos un grupo heterogéneo de vocalistas y el 17 de diciembre de ese mismo año hicimos el primer concierto en la iglesia de Santa Teresa. Desde entonces no hemos parado.

¿Quién forma parte de la coral?

En este momento éramos alrededor de 24 vocalistas, aunque hace años llegamos a doblar esa cifra. Si bien es cierto, la pandemia ha afectado, y antes de 2020 estábamos sobre los 35 miembros. No obstante, hay quienes por desgracia fallecieron y hay otros que se han vuelto más precavidos a la hora de salir de casa y juntarse. Así que, de momento, somos 24 miembros los que integramos la coral.

¿La asociación está abierta a recibir nuevos miembros?

Sí, de hecho en los próximos meses queremos iniciar una campaña de captación de cara al verano, a ver si conseguimos vincular más personas a la entidad. En nuestra coral hay espacio para todo aquel que se quiera venir a cantar, disfrutar y a pasárselo bien.

¿Qué requisitos son necesarios para unirse a la coral?

Para formar parte de un coro, no hace falta tener conocimientos musicales. Si se tienen es estupendo, pero no son necesarios, hay coristas que empezaron en la entidad sin saber lenguaje musical y con el tiempo han ido aprendiendo a leer una partitura. En cambio lo que sí hay que tener es un poco de desparpajo, ganas e ilusión por cantar. En cualquier caso, los futuros integrantes del coro tienen que ser conscientes de que no todos pueden llevar la melodía y que tendrán que cantar la voz que les asigne según sus capacidades vocales.

¿Qué objetivos quiere conseguir la asociación en 2023?

De momento, nuestro objetivo primordial es mantenernos, salir de este pequeño impás que hemos tenido durante estos últimos dos años en los que hemos hecho un esfuerzo enorme para que la entidad sobreviviese. En cuanto a metas a largo plazo, queremos aumentar el número de integrantes de la coral y seguir cantando para que la asociación pueda cumplir otros 27 años más.

¿Cuáles son los retos que tiene por delante esta entidad?

Uno de los principales desafíos que tenemos es que queremos conseguir más voces masculinas. Los hombres suelen ser más vergonzosos que las mujeres, por lo que cuesta más que den el paso de unirse a la coral. Otro reto consiste en conseguir atraer talento joven a la agrupación, por lo que mi objetivo ahora es proponer repertorios más orientados a la juventud. Así que, personalmente, trato de intentar evolucionar el espíritu musical de la entidad para así sumar las voces jóvenes que necesito captar.

¿Cuáles son las próximas actuaciones que van a llevar a cabo?

Este domingo 11 de diciembre a las 19:00 horas celebraremos el concierto de Navidad en la Casa de la Cultura de El Campello, la entrada es libre hasta completar aforo. En él interpretaremos, junto al ensemble de clarinetes de la Banda L’Harmonia d’Alacant, piezas de musicales o películas como el ‘Rey León’ o ‘Sonrisas y lágrimas’. Además, tendremos una parte más tradicional con villancicos navideños, uno de ellos, importado de Argentina, se hizo en su día muy conocido por haber sido interpretado por los tenores Plácido Domingo, Carreras y Pavarotti. Este mes finalizaremos nuestra programación anual con la actuación del próximo 17 de diciembre en la iglesia de San Gabriel en Alicante. A parte de estos conciertos, cabe mencionar que ya estamos planificando las próximas actuaciones de la coral para este 2023.

¿Cómo ve el futuro de la coral?

A mi me gustaría que la entidad renaciera otra vez después de estos años de pandemia, y que volviera a tener el esplendor que tuvimos en el pasado, llegando a hacer magníficos conciertos tanto dentro como fuera del municipio. A ver si este retorno a la vida normal hace que vuelva a funcionar todo otra vez con ganas, buenas voces e ilusión.