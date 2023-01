La Casa de Cultura de El Campello luce en su fachada exterior una lona de 54 metros cuadrados, obra del alicantino Javier García. El diseñador gráfico participó en el concurso propuesto por el consistorio campellero, obteniendo el máximo reconocimiento del jurado, que le alzó como ganador. Javier, tras estudiar en Barcelona, volvió a Alicante, donde fundó LoCarmen, un estudio de diseño y comunicación, junto a unos amigos de la escuela de diseño alicantina EASDA. LaRepla.com es ahora su rincón, compartido con una compañera, desde el que nacen ideas, transformadas en realidad mediante colores, formas geométricas, logos o letras… En definitiva donde nace el arte.

¿Cómo se llama la obra que has creado para la Casa de Cultura de El Campello?

Decidimos no ponerle nombre porque queremos que la gente la llame como quiera, según le inspire lo que está viendo. Quería destacar que el diseño sale de nuestro estudio LaRepla.com como trabajo, pero realizada por mí.

¿Qué significa para ti haber sido elegido por el jurado para que tu obra luzca en la fachada de este lugar de encuentro cultural?

Para los que formamos LaRepla.com, mi compañera y yo, es todo un orgullo. El hecho de que nuestra obra se vea en la fachada de la Casa de Cultura de El Campello nos ha llenado de alegría. Es un placer mostrar nuestro trabajo y que tanto los campelleros como los turistas puedan disfrutar de ello y que conozcan lo que hacemos como estudio.

¿Has participado en otros concursos?

La primera vez que lo hice fue con un proyecto de arte sonoro llamado «Sonda», que realicé junto a mis amigos de totts.org. Ganamos un premio internacional que presentamos en Montreal. Así pues, el concurso promovido por el ayuntamiento de El Campello es mi segunda vez.

¿Qué representa tu obra?

Con esta propuesta abstracta de elementos gráficos representamos algunas de las diferentes actividades que se realizan en la Casa de Cultura El Campello, tales como música, teatro, pintura...

La idea es generar un punto atractivo en la fachada con formas coloridas que decorasen el edificio con el objetivo de provocar que el viandante se fije en ella y atraiga su interés por conocer qué aguarda ese lugar, qué se está cociendo en su interior. Con ello se pretende transmitir alegría y que cuando los campelleros y turistas pasen por la plaza les dé ese chute de color que les invada por dentro.

¿Qué elementos artísticos destacarías de tu obra?

Sin duda el cubismo, generando en la pieza un uso de formas geométricas que rompen con la estética de la perfección y de las formas. También he creado un efecto «collage» como si fuera un recorte, simulando elementos de revista superpuestos para crear diferentes composiciones, en este caso una especie de cara. Todo el proceso está realizado con programas digitales de diseño que hacen que el trabajo sea más limpio y ordenado.

¿Por qué has elegido los colores que la componen?

Porque definen claramente el Mediterráneo. Además me gusta mucho el uso de color en los movimientos punk y acid, algo que podemos apreciar en las portadas de discos, en los flyers, incluso en la ropa. Consiste en utilizar los colores saturados que vibran en los diseños, otorgándoles una energía muy intensa, lo cual capta la atención inmediatamente. En el diseño de la lona se puede observar el uso del azul de nuestro mar, el amarillo de la estrella tipo-G, rosas y verdes.

¿Hasta cuándo podremos ver la lona con tu obra en la fachada de la Casa de Cultura?

Esa decisión depende del ayuntamiento de El Campello, pero estaría genial que fuera un espacio expositivo al exterior y que cuando se quite la lona se recicle y se use para hacer talleres de bolsos, carteras, etc, y así darle una segunda vida.