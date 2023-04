«Intento transmitir la necesidad de mantener firme la curiosidad por saber»

Sin duda un reconocimiento muy emotivo el recibido en el instituto Clot de L’Illot.

Ha sido algo muy especial porque significó visitar mi instituto de El Campello, del que partió mi trayectoria en el sentido más profundo de la partida. Me refiero a que fueron los grandes profesores que tuve allí (Juan Luis Tato, Pilar Viñao y Eduard Pla), responsables de la docencia de la literatura, y también de historia del arte (Mari Paz Reus), los que determinaron mi camino. Por eso quise subrayar allí la relevancia del profesorado de secundaria para guiar al alumnado en esta edad crucial, y sobre todo para apasionarlo en los caminos del conocimiento y la curiosidad. Por supuesto, que el reconocimiento se haya producido en mi pueblo cobra para mí un valor tanto personal e íntimo como colectivo, en tanto que creo que es fundamental que los municipios pongan en valor a sus ciudadanos y visibilicen con ello los caminos del esfuerzo y sus resultados.

¿Qué funciones realiza en la universidad y cómo puede ser un referente para los adolescentes?

Desde las principales, la docencia y la investigación, en mi caso desarrollada a través de estudios centrados en la literatura hispanoamericana, a otras funciones como son la transferencia del conocimiento (vehiculada a través de portales virtuales sobre temas literarios, ediciones de divulgación, participación en consejos…), y por último la gestión, que nos toca en mayor o menor medida a lo largo de nuestras trayectorias universitarias. En mi caso he dirigido durante nueve años el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti y el Secretariado de Sedes Universitarias de la UA, en el seno de su Vicerrectorado de Cultura. Al haber desarrollado tan diversas iniciativas, creo que transmití al joven auditorio la idea de que se pueden realizar muchas labores entrelazadas y que la clave es realizarlas con entusiasmo. Si de algo quisiera ser referente para mi alumnado es de mantener fuerte la necesidad de saber y de conocer como forma de cultivar, en su sentido más hondo, un concepto a veces tan manoseado como el de la libertad.

¿Qué tipo de investigaciones universitarias se realizan en el ámbito de las letras?

La investigación en letras es muy diversa, dependiendo de las carreras de las que hablemos. En mi ámbito literario, se realizan estudios de autores de todos los tiempos, y de las generaciones y corrientes estéticas. En la actualidad se estudia la literatura desde la ecocrítica, la crítica genética, los estudios de género, los estudios culturales, el multiculturalismo, las relaciones entre literatura y mercado o el amplio abanico de perspectivas que nos abren las humanidades digitales. En mi caso, realizo estudios sobre autores de la literatura hispanoamericana de diversas épocas, desde la etapa de la colonia a los siglos XIX y XX, y también sobre literatura y globalización, pero también he abordado autores y temas más transversales, por ejemplo sobre nuestro gran intelectual alicantino Rafael Altamira y su profunda relación con América, las relaciones culturales entre España y América, El Quijote en América, textos híbridos del mundo colonial, y en general sobre temas diversos de la historia de la literatura y la cultura hispanoamericana fundamentalmente y sus lazos con la española.

¿Qué cree que puede transmitir a las futuras generaciones?

Lo que intento transmitir diariamente en mis clases o a las personas que realizan sus tesis doctorales bajo mi dirección es la necesidad de mantener firme la curiosidad por saber, por aprender sin encasillar el conocimiento y fomentar los vínculos y relaciones entre los más diversos saberes para generar un conocimiento abierto y ampliar el horizonte vital (ser de letras o de ciencias se va quedando ya muy obsoleto); que sepan que el camino se va abriendo según las circunstancias pero que está en nuestra mano también construirlo con entusiasmo inquebrantable; y, en este sentido, que el esfuerzo, con la necesaria dosis de entusiasmo, es uno de los principales ingredientes para realizar un camino en el que, como sabemos, lo importante no solo es la meta, sino el camino mismo. Si este se disfruta, la meta seguro que no será un fin sino una estación para, ante todo, ser personas más felices, más satisfechas y más plenas.

Raquel Pérez Herrera, Investigadora Científica del CSIC

«La proyección de la mujer en la ciencia es creciente y muy buena»

Cuéntenos su experiencia en las aulas del Clot de L’Illot. ¿Qué percibió de los alumnos? ¿En qué aspectos de su carrera mostraron más interés? ¿Qué inquietudes le mostraron?

Fue una experiencia muy emotiva donde experimenté un cúmulo de sentimientos diferentes: alegría, nostalgia, ilusión, esperanza, emoción... Hacia 27 años que había salido de esas mismas aulas como estudiante de COU y volvía años después como científica. Les expliqué a los alumnos que en mi grupo de investigación nos dedicamos a hacer medicamentos de forma más sostenible y cómo ensayamos en cáncer otros compuestos, cuando no son moléculas conocidas, pero sí pueden tener interés biológico. Este fue un tema sobre el que mostraron mucho interés, ya que el cáncer es un asunto del que se habla con asiduidad en los medios de comunicación. Es una enfermedad que por desgracia es una lacra para la sociedad actual y lo va a seguir siendo en los próximos años; es por ello que los estudiantes siempre muestran interés por saber qué hacemos en ese campo.

¿Qué ha significado para usted este reconocimiento, y que además haya sido en su propia localidad?

Ha sido un reconocimiento muy bonito a la par que muy deseado. Es extraño pensar que he dado conferencias por medio mundo y que a mi tierra no había tenido aún ocasión de venir para hacerlo. Así que cuando recibí la invitación, la acepté encantada y espero poder tener la oportunidad de volver en algún otro momento, en un futuro más reciente, sin que tengamos que esperar tanto tiempo para ello. Dicen que nadie es profeta en su tierra y esta invitación significó mucho para mí.

¿Crees que puede ser una inspiración para las jóvenes que quieran dedicarse al ámbito científico?

Yo creo que sí y, de hecho, me consta que lo fui para algunos. No porque me lo expresaran allí directamente, porque como digo no fueron muy participativos, sino porque luego he sabido por amigas que a algunos padres y madres les han hablado de mi conferencia y de que a sus hijos e hijas les había gustado tanto que deseaban estudiar la carrera de química para investigar sobre lo que yo les había contado.

Hubo una anécdota y es que a algunos de los chicos presentes se les cayó el estereotipo de lo que creían que era una científica: una señora mayor, alta y con otro estilo (sin entrar a definirlo), y nada más lejos de la realidad. Vieron que una chica joven, cercana y con estilo casual puede ser científica y estar dirigiendo su propio grupo de investigación. No sé si hace gracia o produce tristeza el ver que chicos jóvenes del siglo XXI tienen encasilladas las profesiones y cómo puede que sean las personas que las desempeñan. Así que, creo firmemente que la conferencia fue pertinente y dejó huella entre el público.

¿Qué proyección tienen las mujeres en la ciencia actualmente?

La proyección de la mujer en la ciencia es creciente y muy buena, si bien es cierto que aún hay muchos techos de cristal que romper. Para esto, mi institución, el CSIC, tiene un estudio muy visual plasmado en gráficas sobre lo que pasa con la mujer en la carrera científica y es que salimos un número muy elevado, estudiamos la tesis, nos vamos de postdoctorado, pero cuando empieza la gráfica de las plazas que poseemos a la vuelta de ese periodo, a medida que se avanza en la carrera científica, cada vez hay menos mujeres. Así que aún nos queda un largo camino que recorrer para igualar las cifras de los hombres, y esto ocurre o bien porque las mujeres se quedan por el camino, también influyen los motivos personales, o bien porque nos cuesta seguir subiendo o incluso alcanzar posiciones de liderazgo y mando. Pero no nos equivoquemos, la sociedad entera tiene una gran responsabilidad en esto. Espero que en un futuro próximo podamos asistir a un cambio en la tendencia, al menos para igualarla.