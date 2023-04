Salvador Monleón, director cinematográfico, nacido en Alcoy, dio un cambio radical a su vida para dedicarse a lo que más le gusta: el cuarto arte. El Campello, la ciudad que le ha inspirado en los momentos más difíciles, se ha convertido en el escenario de su miniserie: Reborn, una apuesta por la belleza, la calidad fotográfica y una historia de crisis vital, ligada a la más pura esencia mediterránea.

¿De dónde surge la idea de Reborn? ¿Cuál fue su inspiración para crearla?

La idea surge de mi propia experiencia vital, es como algo autobiográfico. Soy conocedor de ciertas situaciones complicadas, ya que pase por una enfermedad muy grave , y mi realidad y mi vida cambiaron, hasta cambié mi trabajo. Ahora, soy mucho más feliz. Por eso en Sarah y Raquel hay pinceladas autobiográficas.

¿Tiene pensado realizar una segunda temporada de la serie?

(Risas) En mi cabeza ya hay una segunda temporada posible, aunque sea una pequeña posibilidad. Mi objetivo era crear un final controvertido, para que se produjera un debate entre las personas. La clave principal es que pueda haber diferentes opiniones. Como creador, es muy bonito dejar un final con doble mirada, y que por ejemplo, la gente positiva vea la botella llena y la negativa medio vacía. En cuanto a si habrá segunda temporada tengo que decir en primicia que grabamos un par de escenas que no han salido y podrían funcionar de introducción o tráiler de la segunda temporada. Cuando grabamos estas escenas no era nuestra intención hacer una segunda temporada, pero por si acaso las hicimos (Risas).

¿Como ha vivido estas semanas desde enero del visionado?

Ha sido bastante emocionante. Gustara o no gustara, a mi el guión me encanta, pero al final esto es como el vino, algo muy subjetivo. El visionado esta hecho en un nuevo formato, videoweb, y yo se que la gente de El Campello, familiares y amigos han apoyado cada viernes los capítulos. Ahora que ya están los 10 capítulos subidos, ya veremos si la gente se ve la serie del tirón, y cuales son las reacciones. Ahí es cuando se verá objetivamente si ha gustado o no.

¿Qué le suele decir la gente que más le ha gustado sobre la serie?

Hay gente del sector que opina que la calidad fotográfica es bastante alta, a pesar de no poder haber dispuesto de los mismos recursos que tienen otras producciones mayores, y eso, personalmente, es algo me alegra mucho. Las tomas están muy trabajadas, tengo un gran equipo, un pedazo director de fotografía. Con él hemos apostado por la luz, el color, que son parte fundamental de la serie. Hemos currado muchísimas horas de edición y preparación. Hemos acertado con los planos y el color. La evolución del arco del personaje de Sarah es el mejor ejemplo del uso del color. Era una persona agria, insatisfecha, representada con colores oscuros, vestida de gris o de negro, y luego, conforme el personaje cambia también evoluciona el color a tonos más vívidos y alegres en su ropa.

¿Cómo fue la experiencia de acudir a Fitur a presentar Reborn?

Mi primera reacción fue como «anda que bien», sin darle demasiada importancia, pero luego conforme se acercaba la fecha para acudir me di cuenta que esto no era cualquier tontería. Estaban allí personas del cine, plataformas como Netflix, actores… Me sentí como un niño. Proyectaron el tráiler de Reborn delante de todas esas personas; fue un día mágico para mí. Fitur es un escaparate y un reconocimiento. Me dije a mí mismo voy a disfrutarlo, porque es un día para llevarlo de recuerdo, como el día de tu boda. Fue una pasada de experiencia para una persona como yo que vive todo con tanta pasión.

¿Qué opina de la industria cinematográfica en Alicante?

Considero que tenemos una industria emergente que va a explotar. Tengo la sensación de que se está preparando un gran embrión cinematográfico para desarrollar una actividad bastante importante con el renacer de la Ciudad de la Luz. Tenemos directores, como David Valero, equipo técnico, productoras, actores, la luz, las playas, las montañas, hoteles, con un tren a dos horas de la capital... ¿qué más podemos pedir? Podemos atraer producciones nacionales, y que el gobierno apueste por estas producciones con ayudas es muy importante. En otras Comunidades Autónomas de España, como Canarias o Galicia , tienen unas ayudas increíbles para desarrollar las producciones allí y por eso las hacen. Si se quiere luchar porque se produzcan aquí hay que ponerse las pilas. Entre productores y el Gobierno se tendría que hacer más publicidad para fomentar la inversión. Al final es un poco de colaboración entre lo privado y lo público. Y nosotros ahí andamos como productora apostando por las dos vías para obtener financiación.

¿Con qué mensaje o idea le gustaría que recordaran los espectadores al finalizar Reborn?

El mensaje sería «que fueran felices». Que se replanteen todo y más con los tiempos llenos de incertidumbre y miedos que estamos viviendo. Si realmente no son felices , salgan de su zona de confort, porque somos creadores de nuestras propias vidas. Al final quería conseguir transmitir un mensaje al mundo, aunque no a todos les llegue, pero estoy convencido que al subconsciente si llega. A veces hay que reflexionar y parar. Respirar y pensar que pasa aquí, ¿puedo mejorar mi vida?. Hay que ser positivo y cambiar nuestra vida.