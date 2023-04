Es la historia de un amor imposible (o no), de una relación truncada (o no), o de un sueño por cumplirse (o no). En cualquier caso, todos los que estuvieron coincidieron: «Esperamos una segunda parte», cuyo disfrute depende de la decisión del director Salvador Monleón.

El auditorio de la Casa de Cultura de El Campello acogió la proyección íntegra de la web serie «Reborn» (Retorno), una producción cien por cien campellera, con actores, figurantes y servicios técnicos del municipio, que encargó la concejalía de Turismo que dirige Marisa Navarro, con el objetivo de que la cinta se convirtiera en un buen producto promocional, como así ha sido a tenor de las visualizaciones semanales que se han sucedido desde el pasado enero, sumando más de 10.000 descargas, según los datos facilitados desde el Ayuntamiento de El Campello. Con la proyección de los diez capítulos, de entre 4 y 5 minutos de duración cada uno, se desveló la trama (o no), en un acto que congregó a cientos de seguidores, al elenco de actores, a miembros de la productora «Toma 5 Producciones» y a las autoridades locales, entre las que estaban el alcalde Juanjo Berenguer, y los concejales Marisa Navarro, Dorian Gomis, Mari Carmen Alemañ, Vicent Vaello, Pedro Mario Pardo y Eva Segura. El acto, de acceso libre y gratuito, se configuró con presentación teatralizada y hasta música (actuó el grupo Venezia, autor de la banda sonora), y la presencia de las actrices protagonistas Silvia Sánchez y Nadia Clavel. Juanjo Berenguer elogió la serie, enfatizando que es un ejemplo de que en El Campello «siempre pasan cosas… y la gente sonríe». La respuesta de Salvador Monleón fue inequívoca: «Gracias por dejarnos jugar», transmitió.