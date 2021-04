Imagina que estás en un restaurante comiendo con tus hijos. Al pedir la cuenta, el camarero os trae la factura y, revisándola, ves que se le ha olvidado incluir el vino. En ese momento, tienes tres opciones:

– Opción 1: no decirle nada al camarero, pagar la cuenta sin el vino, e irte.

– Opción 2: decirles a tus hijos: “Mirad que bien, al camarero se le ha olvidado incluir el vino. Nos vamos a ahorrar 18 euros”.

– Opción 3: llamar al camarero para avisarle de que se le ha olvidado incluir el vino en la cuenta.

¿Cuál de estos tres actos es más educativo? Sin duda, hay dos actos muy educativos, el 2 y el 3. El primero no enseña nada, porque nuestros hijos ni siquiera son conscientes de que algo ha ocurrido. El segundo les enseña que, si podemos hacer trampas, las hagamos. El tercero, en cambio, les enseña que es preferible ser justos.

No nos engañemos, educar es eso que hacemos cuando no estamos pretendiendo hacerlo. Probablemente, el padre o la madre que se haya visto en la situación que hemos planteado y que haya optado por la opción 2, muchas otras veces les habrá dicho a sus hijos que está mal mentir. Sin embargo, con sus actos les están enseñando lo contrario.

Nuestros pequeños actos diarios educan, van formando la personalidad de nuestros hijos. Todos queremos un mundo mejor, un mundo más justo, más igualitario, más sano, con menos corrupción, un mundo donde sea más fácil alcanzar la verdadera felicidad, donde nuestro planeta esté a salvo, donde se haga un uso responsable de las tecnologías… Bien, pongámonos a construirlo. El cemento es la educación. Eduquemos niños que defiendan la igualdad, que no toleren la corrupción, que quieran y amen su planeta, hasta el punto de no permitirse, bajo ningún concepto, destruirlo. Eduquemos niños que no acepten las desigualdades, que sepan comunicarse con respeto, empatía… Solo así, estaremos dotando a los futuros arquitectos del mundo de las herramientas necesarias para cambiarlo.

Esto es precisamente lo que queremos demostrar: que la educación importa para cambiar el mundo, que la educación es la verdadera herramienta que tenemos para hacerlo. Y, para ello, el grupo editorial Prensa Ibérica, junto a todos sus diarios y Educar es todo, ha organizado un evento online en el que más de 60 expertos darán las claves que necesitamos para ponernos a ello, abordando temas como la corrupción, la igualdad de género, el uso responsable de las nuevas tecnologías o el ecologismo.

Cada uno de los 10 programas del evento se trasmitirá a través de las cabeceras digitales de Prensa ibérica, y en el canal de YouTube de Educar es todo.