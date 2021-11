La edad a la que los niños tienen su primer móvil cada vez se adelanta más. Los últimos datos del INE de la “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares” reflejan que a partir de los 10 años un gran porcentaje ya lo poseen. Pero nuestros hijos e hijas ya antes han estado expuestos a las pantallas: nos han visto con el ordenador, con el teléfono o mismamente han pasado tiempo con la tele.

Ante tantos dispositivos electrónicos y su fácil acceso, podemos ayudarnos de herramientas complementarias como el control parental que nos ayuden a regular y supervisar el uso que nuestros hijos hacen de la tecnología.

El control parental debe ser una herramienta más dentro de la educación digital de nuestros hijos e hijas. El acompañamiento, el ejemplo de los padres, el uso responsable de ellas o el límite que ponemos también a nuestro uso en casa también educa.

Con esta consideración que debemos tener en cuenta para formar a nuestro hijo en educación sobre nuevas tecnologías, os traemos 10 apps gratuitas para el control parental.

Google Family Link

Google Family Link es una aplicación de control parental para instalar en los teléfonos móviles, ya sean iOs o Android. Tiene estas funcionalidades:

Control de aplicaciones: Esta herramienta nos permite escoger qué aplicaciones queremos que nuestro hijo tenga acceso en el Marketplace de Play Store. Nos permite añadirle directamente a su teléfono aplicaciones que nos parecen pertinentes, así como nos permite ver cuánto tiempo ha pasado dentro de una aplicación.

Podemos establecer un límite de tiempo para el uso del móvil, así como podemos bloquear de forma remota su teléfono. Geolocalizar: Google Family Link permite ver donde se encuentran los niños.

Ya te contamos cómo puedes instalar Google Family Link en el dispositivo de tu hijo en este artículo.

Qustodio

Qustodio tiene tanto una versión gratis que solo cubre un dispositivo como una versión premium. Sus funcionalidades pueden variar dependiendo del plan en el que estemos:

Filtra el contenido y las aplicaciones: podemos escoger a qué aplicaciones no puede entrar nuestro hijo.

Monitoriza la actividad: podemos saber cuánto tiempo y en qué aplicaciones ha estado nuestro hijo.

Límites de tiempo: se puede limitar el tiempo de uso del teléfono.

Geolocalización

Seguimiento de las llamadas y los SMS.

Informes, alertas y SOS: Cada mes podemos recibir información sobre el uso que hace nuestro hijo de su teléfono. También incluye el botón SOS que avisa directamente de la localización a los dispositivos que hayamos indicado.

Kids Place

Kids Place es una aplicación para teléfonos que permite controlar qué aplicaciones usan los niños. Para ello, la propia aplicación crea una interfaz en donde solo aparecerán las aplicaciones que queremos que nuestros hijos usen, el resto no. Se trata de una buena app si nuestro hijo no tiene móvil y quiere usar el nuestro para jugar o buscar algo. La versión gratuita de esta app no incluye temporizador para establecer un límite de tiempo.

Os contamos cómo funciona esta app. Primero debemos descargarla del marketplace de iOS o Android. Una vez descargado nos pedirá seleccionar si esta aplicación la van a usar solo niños, solo padres o ambos. Deberemos introducir un pin para poder nosotros controlar la app y que ellos no puedan salirse de ella sin pedirnos la contraseña.

Deberemos dar los permisos para que la aplicación funcione correctamente y ya podremos escoger qué aplicaciones queremos que tengan acceso nuestros hijos. Si le damos acceso, por ejemplo, a TikTok aparecerá en la nueva interfaz TikTok. Para poder salir de este control parental o volver a configurarlo deberemos introducir el pin.

KidSplorer

Se trata de un software para ordenador que con el que nuestros hijos realizarán búsquedas seguras. En vez usar Google Chrome, con KidSplorer nuestros hijos solo navegarán por sitios seguros. Permite añadir o quitar páginas webs que consideremos inapropiadas, así como controlar el tiempo que pasan nuestros hijos en la red. Lo podéis descargar con este enlace.

Kidlogger

Se trata de un software para el ordenador y app gratuita para el móvil disponible para Mac, Windows, Android e iOS. Nos permite saber cuánto tiempo ha pasado en el ordenador, qué apps ha usado, qué páginas webs ha visitado, dónde ha estado mediante la geolocalización, con quién ha hablado ppor teléfono... Se puede descargar para el ordenador en este enlace.

SecureKids

Una app gratuita, aunque tiene la opción de premium, que permite bloquear aplicaciones, restringir el tiempo de uso y controlar las páginas webs en las que entra. Para poder controlarlo debemos descargar la aplicación tanto en el móvil del niño o niña como en nuestro teléfono. Desde el nuestro deberemos configurar las opciones que presenta la app.

Family Time

Con esta app gratuita podemos limitar el tiempo de uso, así como establecer horarios en los que no se puede usar el teléfono, como por ejemplo antes de irse a dormir o cuando tienen que hacer los deberes. Posee varios filtros para que los niños puedan acceder a Internet de forma segura y permite bloquear las aplicaciones que no queremos que usen. Para poder activarlo, debemos descargar la aplicación en nuestro móvil para configurarlo y también debemos descargarla en la de nuestro hijo o hija.

Kaspersky Safe Kids

Esta app bloquea tanto el contenido inapropiado como las apps que no consideramos que deberían usar los niños. Se puede limitar el uso de los dispositivos, se puede geolocalizar y hacer búsquedas seguras de Youtube ya que bloquean temas inapropiados para su edad.

Control Parental Kroha

Esta app gratuita permite rastrear desde nuestro móvil las llamadas del móvil de nuestro hijo, tener acceso a la galería, bloquear aplicaciones, limitar el tiempo de uso de estas. El único incoveniente es que no permite controlar el tiempo que pasa nuestro hijo delante de la pantalla.

Our pact

Our pact es otra app gratuita que ofrece las funcionalidades de bloqueador de aplicaciones, así como la restricción de acceso a contenido hecho para los adultos. Asimismo, en la versión gratuita permite limitar el tiempo de uso de pantalla. Es en el versión de pago en la que nos da la opción de geolocalización.