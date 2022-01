Nos solemos quejar amargamente de que en nuestra sociedad, en la que podemos conseguir cosas a golpe de click, parece que se ha dejado de lado la cultura del esfuerzo y que el esforzarse está mal visto. De la mano de los expertos abordamos las claves para fomentar la perseverancia en la educación de nuestros hijos.

¿Por qué es importante fomentar la perseverancia?

Fernando Botella, experto en talento, recuerda que el mayor reto en la educación de los hijos es “inculcarles la perseverancia, que es el esfuerzo sostenido en el tiempo”. Sin duda, si no nos esforzamos no alcanzaremos ningún logro. Si nuestros hijos abandonan, si no quieren seguir intentándolo un poco más, si se frustran cuando intentan algo y no les sale a la primera y, por esa frustración, no quieren seguir intentándolo , no llegarán muy lejos, ¿no?

Fomentar la perseverancia, la vacuna contra el fracaso escolar

Nos contaba Gregorio Luri que en la evaluación del Informe PISA de los niños de 15 años, “los niños españoles y los de Hong Kong no están muy alejados al principio de la prueba. Pero a medida que pasa el tiempo nuestros niños se hunden”. Por eso, el filósofo y pedagogo se pregunta si “nuestros resultados no excesivamente llamativos se deben a la incapacidad para mantener la atención durante un tiempo continuado”. Por eso, concluye que “la perseverancia es el factor decisivo del éxito escolar“.

¿Fomentar la perseverancia o encontrar una pasión?

Nos dice Eva Bach en su libro Educar para amar la vida que el esfuerzo por el esfuerzo “es una de las acciones más insulsas y descorazonadoras que hay”. Por eso, Eva cree que “un esfuerzo es más fácil de sostener cuando lo mueve el amor a lo que hacemos, al para qué lo hacemos y/o a aquellos con quienes lo hacemos. Nuestros hijos podrán esforzarse si les ayudamos a encontrar una pasión, un sueño, un “para qué” inspirador.

Carles Capdevila se mostraba muy partidario de esta idea. En este genial vídeo nos cuenta que unos amigos estaban muy preocupados porque su hijo quería ser mago. Pero un año después, el niño había aprendido inglés, porque los tutoriales de magia son en inglés, a hablar en público para los espectáculos, a hacer manualidades… Y es que la ilusión mueve montañas y por eso, en este mundo conectado nuestra misión es simple:

Si quieres fomentar la perseverancia, no alabes tanto su inteligencia

Ya hemos hablado de un interesante experimento llevado a cabo por Carol Dweck que demuestra que cuando alabamos la inteligencia de nuestros hijos fomentamos el miedo a equivocarse y a perder esa etiqueta. Sin embargo, si les felicitamos por el esfuerzo promovemos que quieran superarse, aun a riesgo de cometer errores.

Si eres de los que no puedes resistir decir lo listo y guapo que es tu hijo (que lo es, lo sabemos ), Gregorio Luri tiene un mensaje para ti:

Claves para fomentar la perseverancia

En resumen, si quieres fomentar la perseverancia en tus hijos, aquí tienes las claves: