“Hay que compartir”, “venga, déjaselo”, “no seas egoísta”… ¿Cuántas veces le has dicho esto a tu hijo o hija? Tenemos un afán asombroso por inculcarles que todo es de todos, pero ¿para nosotros, de adultos, todo es de todos? Pongamos una situación. Estáis en el parque, tu hijo está jugando con su tractor y llega un niño y se lo quiere coger. Tú le dices: “Déjaselo”, cuando el niño acaba de llegar y estaba tan feliz con su tractor. Ahora imagínate que el papá de ese niño se acercara a ti y te quisiera coger tu móvil, y tu hijo te dijera: “Venga, déjaselo, no seas egoísta”. ¿Por qué de adultos podemos decir que no a prestar nuestras cosas y de niños tienen que dejarlo todo? Lo que hacemos es obligar, no enseñar a compartir.

Sobre esta paradoja bromeaba Carles Capdevila en uno de nuestros eventos.

Enseñar a compartir, no obligar a compartir

Lo primero que tenemos que tener claro es que, como nos cuenta la pedagoga Maite Vallet, “a los niños no les resulta fácil distinguir lo que es propio de lo ajeno. Si algo les llama la atención, lo cogen como si fuera suyo, y les cuesta muchísimo prestar lo que les pertenece”. Por tanto, lo que tienen que aprender es que cuando quieren algo, tienen que pedirlo. E importante, el otro niño puede tener motivos para no dejarle eso que quiere. Y es que hay muchas cosas que no son de todos, que son personales.

No es conveniente enseñarles o imponerles que todo es de todos. De hecho, obligándole a compartir su juguete no fomentarás su generosidad, porque lo habrá hecho obligado, sin querer. El niño se toma eso más como un castigo, y entonces su actitud será más de resentimiento que de generosidad, estaremos provocando lo contrario a lo que queríamos.

Otro aspecto importante que nos señala Vallet es que a pesar de pedir las cosas por favor, está bien que el niño aprenda que le pueden decir que no. Por un lado, esto es positivo porque “tienen que aceptar el ‘no’. No hay que darles todo lo que pidan; Si no luego de adultos no van a aceptar que les digamos que no a algo”. Pero además de aceptar el ‘no’, “tienen que saber decir ‘no’, como a compartir cosas personales, el tiempo o nuestro cuerpo”, apunta Maite. “Es importante que sepan con quién o qué no tienen que compartir”, añade.

¿Cómo enseñamos a compartir?

De las enseñanzas de Maite Vallet, señalamos 5 pautas fundamentales para enseñar a compartir a nuestros hijos: