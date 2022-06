Se acercan las vacaciones y nuestros hijos e hijas van a tener mucho más tiempo libre del habitual en el curso escolar. La lectura siempre es una buena opción para que puedan entretenerse y aprender a la par.

Los libros además potencian la concentración, la curiosidad y la creatividad. ¿Qué mejor que regalar a nuestros hijos e hijas tiempo con la lectura? Por ello, os traemos diez recomendaciones de libros infantiles para que este verano vuestros hijos, tanto pequeños como más mayores, se enamoren de leer.

La lista mágica de animales

Esta es la historia de una niña que está cansada de que su papá le cuente siempre los mismos cuentos para ir a dormir. ¿Qué pueden hacer? ¿Contar ovejas? Pero ¿por qué solo ovejas? ¿Por qué no todos los animales del mundo? Todos... ¿todos? ¿Cuántos animales caben en un cuento? Pasad las páginas... y dejad que este sueño maravilloso os sorprenda.

Editorial Planeta. De Andreu Buenafuente

Esto no es una selva

Paula decide un día decir no. Le encanta decir no. Sin embargo, su decisión de decir no conllevará muchas consecuencias, y se encontrará dentro de su casa una selva. Un libro con el que los niños aprenderán la importancia de los límites que ponemos las madres y padres.

Editorial Flamboyant. De Susanna Isern. Traducido por Rocío Bonilla.

Mi papus y yo

Un cuento para entender la pérdida y la muerte. La sinopsis dice así: Papus es como yo llamo a mi padre. Ni papa, ni papi, ni papá, ni papito. En casa somos dos: mi padre y yo. Mi madre murió hace unos años. Yo era muy pequeña y casi no me acuerdo. Juntos, Papus y yo formamos una familia. Y hacemos muchas cosas que quiero contaros.

Editorial EDEBE. De Francesc Rovira

Yo voy a la playa

Un libro sensorial para que los más pequeños vayan reconociendo objetos a través del tacto.

Editorial Juventud. De Amélie Graux

El monstruo de colores

El monstruo de colores no sabe qué le pasa. No sabe identificar qué le pasa. No sabe si está triste o tiene miedo, si está alegre a la par que triste o tiene rabia acumulada. Con este cuento los niños darán sus primeros pasos en la educación emocional y aprenderán a nombrar las emociones más básicas como la alegría, la rabia, el miedo, la tristeza o la calma a través de los colores.

Editorial: Flamboyant. De Anna Llenas.

Nadarín

Nadarín es un pequeño pez cuyos compañeros del banco de peces han acabado devorados por un enorme pez negro. Solo, decide recorrer el océano en busca de nuevos compañeros y plantar cara a los peces grandes. Un cuento ilustrado que nos lleva por bellos paisajes del fondo marino para mostrarnos que, cuando nos unimos, somos capaces de superar los mayores obstáculos.

Editorial Kalandraka. De Leo Lionni.

La ballena

Esta es la historia de un niño solitario, Noé, y una ballena que se encuentra en la arena de la playa y no puede volver al mar sola. Noé la tratará de ayudar y así nacerá una amistad entre ellos.

Editorial: Andana. De Benji Davies.

Valerosas (volúmenes 1 y 2)

Valerosas es un cómic que presenta la historia de mujeres valientes que hicieron dieron un cambio en su destino (y muchas veces en la sociedad) a pesar de todas las dificultades que tenían por el hecho de ser mujeres. Es un cómic para niños y niñas a partir de 8 años.

Editorial Did Bucks. De Pénélope Bagieu. Traducido por Fernando Ballesteros

Cuando las niñas vuelan alto

Tres niñas tienen grandes sueños: una quiere ser escritora, otra quiere ser violinista y la otra quiere ser la mejor piloto del mundo. Sin embargo, la banda Don Noloconseguirás les ha llenado los bolsillos de piedras para que no puedan ni volar ni llegar a esas metas.

Editorial Lumen. De Raquel Díaz Reguera

Soy más fuerte que la ira

La ira es una emoción más que sienten los niños. Las temidas rabietas suelen ir acompañadas de esta emoción. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a saber manejar esta ira? Este libro les puede ayudar a entenderla y a poco poco ir gestionándola.

Editorial independiente. De Elisabeth Cole