Paga semanal a los hijos: ¿cuándo empezar a darla y cuánto dinero?

En la 'generación EGB' los debates económicos caseros se zanjaban con dos frases gloriosas: “El dinero no crece en los árboles” y “soy tu padre, no el Banco de España”. En 2021, en muchos hogares sigue pasando lo mismo. De dinero no se habla. Es un tabú, como el sexo. Inmenso error. Las finanzas deberían formar parte de la educación casera que reciben nuestros hijos e hijas. Es importante que aprendan el valor de las cosas y el esfuerzo que cuesta conseguir guita.