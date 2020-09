Raúl Guti, el fichaje más caro de las historia del Elche CF después de los cinco millones que ha pagado el club ilicitano al Real Zaragoza por su traspaso, ha asegurado este martes en su presentación oficial que no es "ninguna presión" esa situación y que más que eso "es un orgullo". El centrocampista de 23 años ha demostrado ante los micrófonos el mismo desparpajo que demuestra en el terreno de juego y se ha mostrado seguro de sí mismo.

"Quiero dar las gracias al Elche por la confianza que me ha mostrado desde el primer momento. Estoy muy contento de estar aquí y espero estar a la altura", han sido sus primeras palabras.

El nuevo mediocentro franjiverde ha reconocido que vivió "semanas muy complicadas" durante las negociaciones. "El Zaragoza necesitaba venderme y había varios equipos interesados. Desde el primer día, el Elche mostró la máxima confianza. Desde pequeño mi sueño era jugar en Primera División y en el momento que me surgió esta oportunidad no lo dudé. Sé que club ha realizado un gran esfuerzo y ahora me toca a mí devolverlo en el campo".

Raúl Guti, que se ha incorporado este martes a los entrenamientos junto al resto de la plantilla, ha destacado que en el vestuario "hay un grupo tremendo y estoy muy contento. Sé que van a ser semanas complicadas para la adaptación, pero soy una persona que me gusta relacionarme y, seguro, que será fácil".

El centrocampista ha insistido en que "no tengo ninguna presión por ser el jugador más caro de la historia del Elche, es un orgullo. Ahora, me toca a mí demostrarlo y desde donde mejor lo sé hacer, como es en el campo, lo voy a demostrar. No me pongo techo y tengo unas ganas tremendas de que empiece la Liga y que el balón empiece a rodar".

Raúl Guti ya tuvo la oportunidad de hablar con el entrenador, Jorge Almirón, por teléfono antes de su fichaje y este martes lo ha podido hacer en primera persona. "Es un orgullo que me dijera que me quería y que confiaba en mí", y sobre su posición en el terreno de juego, que puede actuar tanto como mediocentro como por la banda derecha, ha comentado que "lo más importante es jugar y dar todo. Puedo jugar en varias posiciones, pero me encuentro mucho más cómodo por el centro".

El flamante fichaje del conjunto franjiverde ha agradecido el cariño que le está mostrando la afición del Elche desde antes de que se concretase su fichaje: "Es muy emocionante. Ahora tengo en el Elche la oportunidad de cumplir mi sueño de jugar en Primera. Dejo una huella en el Zaragoza, soy una persona humilde y dado todo por el equipo de mi ciudad. Ahora vengo a un gran club histórico como el Elche y en Primera División que es otro nivel. Tuve la opción de ir al Almería, pero le dí muchas vueltas y no podía jugar contra el equipo de mi ciudad y el interés del Elche me dio la vida".

Por último, Raúl Guti, además de no ponerse presión por ser el fichaje más caro de la historia de la entidad ilicitana, ha señalado que viene con la intención de continuar creciendo. "Soy un chico humilde, me gusta trabajar y disfrutar del fútbol y no me pongo ningún techo. Este equipo dará mucho que hablar. Jugar en el Elche es una oportunidad y para nada una presión. Estoy contento y, aunque sé que será un año difícil, vamos a dar mucho que hablar".