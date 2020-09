Miguel Ángel Garrido Cifuentes "Cifu" ha mostrado en su presentación oficial como nuevo jugador del Elche, en su vuelta al Martínez Valero, una "ilusión tremenda por regresar a casa y tener la gran oportunidad de poder jugar en el equipo de mi ciudad en Primera División".

El lateral derecho ha asegurado que "significa una oportunidad única. Estoy muy agradecido a la dirección deportiva, a Nico Rodríguez y al club. Era una oportunidad que estaba buscando. Regreso con ilusión y hambre y es un sueño volver al equipo de mi ciudad y más en la máxima categoría. Me fui intentando cumplir el sueño de jugar en Primera y, ahora, lo voy a poder hacer".

El futbolista granadino de nacimiento e ilicitano de adopción ha comentado que físicamente está preparado para ponerse a disposición del técnico, Jorge Almirón, incluso para el partido del sábado contra la Real Sociedad. "He estado unos días entrenando aparte para no perder la forma. Me encuentro bien, ya estoy entrenando con el grupo y ahora trato de coger la máxima capacidad física y los conceptos del entrenador".

Cifu ha reconocido que ha vivido momentos "complicados" durante las últimas semanas cuando conoció el interés del Elche y necesitaba obtener la carta de libertad el Málaga. "He pasado muchos nervios porque obtener la carta de libertad no ha sido sencillo. Se ha mezclado la ilusión de mi familia, mis amigos y mía y la lucha por solucionar todo con el Málaga. Ha sido complicado, pero ha merecido la pena y, ahora, lo que quiero es pasar página en centrarme en el Elche".

El lateral derecho también ha querido responder a las críticas de un sector de la afición que no entendió su marcha en 2016 y a los que ahora son escépticos con su regreso. "No quiero poner excusas. Voy a tratar de demostrar lo máximo en el campo y día a día en los entrenamientos y en los partidos. El sueño de cualquier canterano es debutar en el primer equipo. Yo lo conseguí. Y el segundo es poder jugar en Primera División. Me fui en busca de ello y no fue fácil abandonar mi casa. Ahora vuelvo para cumplir ese sueño de jugar con el equipo de mi ciudad en la máxima categoría".

Por último, el futbolista ilicitano ha comentado que "todos estos años fuera de casa dan para mucho, tanto a nivel personal como profesional. He ganado ese punto de madurez. En mi caso, no me pongo ningún techo y a nivel técnico y táctico he tratado de aprender de todos los entrenadores que he tenido. Estoy más tranquilo y con hambre para seguir creciendo".