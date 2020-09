El Elche tiene claro el perfil de jugadores que quiere para su nuevo proyecto de Primera División. Sin descartar la llegada de futbolistas experimentados que puedan poner su veteranía al servicio del equipo, el club ilicitano está apostando por la juventud y como comentó el director deportivo, Nico Rodríguez, por jugadores «con hambre, ambición y con capacidad de crecer». Unos valores que también demanda el entrenador, Jorge Almirón.

De los seis fichajes que han llegado hasta al momento al Martínez Valero, cuatro de ellos (Raúl Guti, Tete Morente, Jeison Lucumí y Lucas Boyé) no superan los 25 años. Solo Sánchez Miño (30) y Cifu, que alcanzará a la treintena el próximo 5 de octubre, tienen más de esa edad. Pero ambos llegan con la motivación extra de un futbolista joven. El lateral izquierdo argentino porque es su primera aventura en el fútbol español y el lateral derecho porque regresa a la que fue su casa y va a cumplir su sueño de jugar en Primera con el Elche.

Las dos principales apuestas son Raúl Guti y Tete Morente. Por el centrocampista maño de solo 23 años, la entidad franjiverde ha realizado la inversión más elevada de su historia. Ha pagado cinco millones de euros al Real Zaragoza y desde el primer momento, tanto la comisión deportiva como el máximo accionista, Christian Bragarnik, han tenido claro que había que hacer el esfuerzo. Nico señala que «el club tiene que mirar por el futuro y Raúl Guti es una inversión económica y deportiva del club».

En las oficinas del Martínez Valero están convencidos de que a lo mínimo que al centrocampista maño le rueden bien las cosas se convertirá en uno de los futbolistas franquicias de la plantilla y vendrán clubes dispuestos a pagar mucho más de los cinco millones que se han invertido.

En el caso de Tete Morente, que al igual que Guti hasta diciembre no cumplirá los 24 años, ha sido una apuesta del director deportivo, que ya lo intentó fichar la temporada pasada. El Elche también ha tenido que pagar por su compra, aunque, a diferencia de Guti, han sido solo 500.000 euros.

El extremo andaluz es un jugador que ya ha demostrado su calidad en el Málaga y del que se espera que dé un salto en su carrera vestido de franjiverde. El joven futbolista ya mostró su ambición y sus ganas en su presentación del pasado lunes, en la que aseguró que se va a dejar todo por cumplir su sueño de jugar y triunfar en Primera División.

Lucas Boyé afronta una nueva oportunidad de triunfar en Europa y en el fútbol español después de su paso discreto por el Torino y el Celta. A sus 24 años confía en contar con la confianza del entrenador que no tuvo ni en el conjunto italiano, ni en Vigo. En el AEK de Atenas y en el Reading de Inglaterra disfrutó de más minutos y dejó destellos de su calidad.

Ahora, en el Elche dispone de una ocasión inmejorable de darse a conocer en una de las mejores ligas del mundo y no está dispuesto a desaprovecharla. Y cuenta con el aval de Almirón.

Por su parte, Jeison Lucumí va a cruzar el charco por primera vez con 25 años. Después de sus experiencias en su Colombia natal y en México, el técnico franjiverde confía plenamente en sus posibilidades y está convencido de que en el Elche puede explotar todas sus virtudes que le llevaron a ser uno de los jugadores más prometedores del fútbol colombiano.

Con la contratación de estos cuatro jóvenes jugadores, el Elche cumple con su objetivo de contar con futbolistas «polivalentes, con hambre» y son «inversiones de las que esperamos sacar el máximo provecho, mirando siempre la economía del club», señala el director deportivo, Nico Rodríguez.

«NO ME PONGO NINGÚN TECHO Y ESTOY SEGURO DE QUE DAREMOS QUE HABLAR»





Raúl Guti se muestra confiado en sus posibilidades y espera devolver al Elche el esfuerzo que ha realizado para ficharle





Raúl Guti ya mostró ayer en su presentación oficial como nuevo jugador del Elche su ambición y el desparpajo que ha demostrado en el terreno de juego como futbolista del Real Zaragoza. El nuevo centrocampista franjiverde aseguró que no siente ningún tipo de presión por el hecho de que el club ilicitano haya realizado la mayor inversión de su historia. «Al contrario, es un orgullo», comentó.

El mediocentro señaló que «soy un chico humilde y me gusta trabajar y disfrutar del fútbol. No me pongo ningún techo. Este equipo va a dar mucho que hablar. Para mí, venir al Elche es una gran oportunidad para crecer y para nada una presión. Estoy muy contento. Sé que la Primera División es una categoría más difícil, pero estoy convencido de que vamos a dar que hablar», insistió.

Raúl Guti quiso agradecer la «confianza» y el « gran esfuerzo» que ha llevado a cabo el Elche para poder y ficharle y tiene claro que «ahora me toca a mí devolverlo y demostrarlo, donde mejor sé, que es en el terreno de juego. Tengo unas ganas tremendas de que empiece la Liga y que el balón comience a rodar».





Confianza de Almirón

El nuevo fichaje del conjunto ilicitano tuvo la oportunidad de dialogar con Almirón mientras se producían las negociaciones con el Zaragoza. «Hablamos por teléfono, depositó mucha confianza en mí y me dijo que me quería. Ahora ya hemos podido hablar personalmente, que es diferente, y estoy encantado».

Guti es un jugador polivalente que puede ocupar diferentes posiciones en el centro del campo. Puede actuar como segundo pivote, como organizador con mucho recorrido (box to box), incluso escorado en la banda derecha en un sistema con rombo. Pero indica que «donde más cómodo me siento es por el centro», aunque matiza que «lo más importante es jugar y dar todo de mí».

El nuevo futbolista franjiverde reconoce que ha pasado «semanas complicadas». «El Zaragoza necesitaba dinero. Tuve la opción del Almería, pero le di vueltas y no podía jugar contra el equipo de mi ciudad. Entonces apareció el Elche y me dio la vida. Desde el primer día me mostró la máxima confianza. Desde pequeño había soñado con jugar en Primera División y ha llegado el momento de tener esa oportunidad. Es la primera vez que salgo de casa y en Zaragoza he dejado huella y con humildad he dado todo por el equipo de mi ciudad. Ahora vengo a un gran club como es el Elche, un histórico y en Primera División, que es otro nivel».

Raúl Guti realizó ayer su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros y destacó que «he visto un grupo humano tremendo, me han acogido muy bien. Se que son momentos difíciles porque me tengo que adaptar al equipo y a la ciudad, pero me gusta relacionarme con la gente».