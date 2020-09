El delantero argentino Lucas Boyé ha sido presentado oficialmente este lunes como nuevo jugador del ElcheCF, aunque el pasado sábado ya tuvo la oportunidad de jugar los últimos minutos del partido frente a la Real Sociedad. El nuevo futbolista franjiverde ha señalado que se decantó por la oferta del club ilicitano "porque vengo a una liga competitiva, a un proyecto que me parece muy bueno y en el que espero ser mejor jugador. A pesar de tener solo 24 años, en los que equipos que he estado hasta ahora (Celta, AEK de Atenas, Reading) he ido aprendiendo y de forma inconsciente mi cabeza ha ido adquiriendo información que me ayuda a madurar y a mejorar"

Lucas Boyé se ha definido como un futbolista "de pelea, que me gusta el roce y que se sacrifica por el equipo. Mi posición va a depender de cómo uno se encuentre en los partidos. Estoy cómodo en todas las posiciones del ataque. He jugado junto a otro delantero, en banda y respecto a lo que quiere Almirón, he hablado poco con él, pero estoy a su disposición para lo que me necesite".

El nuevo delantero del Elche no considera que su paso por el Celta no fue negativo, a pesar de que no gozó de muchas oportunidades. "Llegué el último día del mercado, había un equipo definido y estuve solo cuatro meses". Pero Boyé considera la confianza del entrenador como "fundamental" y por ello ha comentado que en el Elche la tiene. "Para un jugador la confianza es casi todo. Almirón es un técnico que conozco, aunque nunca había trabajado con él, pero es argentino, he visto mucho a sus equipos, sé que le ilusiona el fútbol lindo y efectivo y en, en ese sentido, con las ganas de aportar que siempre tengo, me puede venir bien".

Por último, el atacante argentino ha destacado que en sus primeros días en el club ilicitano ha podido comprobar que hay "un vestuario muy unido, que me ha acogido muy bien y espero ayudar en todo lo que pueda".