Puede ser casualidad o no. Pero tres de los fichajes que han llegado al ElcheCF de la mano del máximo accionista, Christian Bragarnik, están teniendo problemas a la hora de legalizar sus licencias en España. Además, se da la circunstancia curiosa que fueron los tres primeros en llegar, los que más tiempo llevan en tierras ilicitanas y sus situaciones siguen sin resolverse.

El entrenador Jorge Almirón no pudo sentarse el pasado sábado en el banquillo en el estreno liguero frente a la Real Sociedad porque todavía no tiene su ficha dada de alta al no haber validado la JIRA de UEFA su formación en Argentina y el haber dirigido durante un mínimo de cinco años a equipos de la máxima categoría. Hoy puede ser el día clave. El organismo de la asociación de fútbol europeo tiene previsto estudiar toda la documentación de Almirón e incluso escuchar a al técnico franjiverde por videoconferencia junto al presidente de la Escuela de Entrenadores de España. Desde el club aseguran que ha sido un problema de plazos porque la JIRA de UEFA sigue su ritmo y que hoy quedará todo solucionado.

El colombiano Jeison Lucumí fue el primer fichaje presentado a bombo y platillo por los canales oficiales y RRSS de la entidad franjiverde. Sin embargo, el extremo ni siquiera ha comenzado a entrenar con el grupo. Desde el Elche alegan una lesión y problemas físico, pero ayer conocimos que no cuenta con el tránsfer internacional que debe emitir la Federación de Fútbol de México y que su anterior equipo Tigres le ha denunciado ante la FIFA al considerar que ha firmado con el club ilicitano de forma irregular y que no tenía la carta de libertad. Mientras que el futbolista y sus representantes defienden que quedada libre porque no había cobrado las últimas mensualidades y eso conlleva directamente el incumplimiento de contrato y la libertad.

Y el tercer problema tiene como protagonista al argentino Sánchez Miño. El lateral izquierdo fue el segundo fichaje del Elche y tampoco ha comenzado a entrenar, a pesar de que aterrizó en tierras ilicitanas el pasado 16 de septiembre. Está teniendo problemas con su doble nacionalidad argentina-italiana, se marchó a Italia a recoger la documentación y ya nada se ha sabido de él, a pesar de que en la plantilla no había ningún lateral zurdo hasta que ayer se cerró el fichaje de Youssouf Koné.

Los tres problemas se puede solucionar, nadie dice lo contrario, pero lo cierto es que esta falta de previsión ha perjudicado la planificación y la puesta a punto del equipo.