El Elche CF ha conseguido su primera victoria de la temporada y lo ha hecho ante un rival directo y en un campo difícil como Ipurua con un gol en el primer tiempo del argentino Lucas Boyé, que fue el jugador más destacado de los franjiverdes.

Los ilicitanos supieron sufrir y con un muchos orden defensivo supieron frenar al cuadro armero que dominó el juego, pero que no creó ocasiones ante la meta de Edgar Badia. Su ocasión más clara fue un penalti en el minuto 49 por manos de Pere Milla, que el árbitro señaló tras consultar el VAR. Edu Expósito quiso tirarlo a lo Panenka, pero envió el balón alto.

Almirón, que se pudo sentar por primera vez en el banquillo, repitió prácticamente el mismo once inicial del estreno liguero frente a la Real, pero con un cambio sustancial. Puso a Lucas Boyé como referencia ofensiva y el equipo lo notó. Además, los franjiverdes no intentaron salir siempre con el balón jugado desde atrás. Cuando podían lo hacía y, en caso de dificultad, buscaban el balón largo hacia el delantero argentino. Los ilicitanos también presionaron mucho más arriba que en su primer partido. Pere Milla se sacrificó mucho y junto a Boyé iniciaba la presión en la línea de tres cuartos. Raúl Guti basculaba entre la posición de mediocentro y la banda derecha para ayudar en labores defensivas a Josan en el carril diestro. La zaga adelantaba líneas y no se encerraba en su área como en el encuentro anterior.

El Elche salió muy bien y muy metido en el partido y en el primer minuto Josan tuvo una buena llegada y Lucas Boyé probó fortuna, pero se encontró con la parada de Dimitrovic.

A partir del minuto 15, el Eibar cogió las riendas del juego y el controló el balón. Intentaba sorprender a los franjiverdes con cambios de orientaciones para crear superioridad por las bandas. A pesar de su dominio, los vascos apenas pusieron en peligro la portería de Edgar Badia, salvo un remate de cabeza del japonés Muto.

En el minuto 36 llegó el zarpazo del Elche. Fidel salió muy bien conduciendo el balón en una contra, abrió la pelota a la parte izquierda sobre Tete Morente y el disparo del gaditano lo desvió un defensa. El rechace le cayó a Lucas Boyé dentro del área y el argentino realizó una maniobra perfecta y a la media vuelta y de tiro cruzado ajustado al poste mandó el esférico al fondo de las mallas sin que Dimitrovic pudiera llegar. Con ventaja franjiverde y con una imagen muy distinta y muy mejorada del Elche se alcanzó el descanso.

La segunda parte comenzó con problemas. El Eibar comenzó apretando y en el minuto 49 el árbitro, tras consultar con el VAR decretó penalti por una mano de Pere Milla. Afortunadamente, Edu Expósito lo fallo. A partir de ahí, el Elche supo sufrir en defensa, con las líneas muy juntas y con unos futbolistas solidarios aguantaron las acometidas de los guipuzcoanos, que ya no pusieron en aprietos a Edgar Badia.

Con un Eibar lanzado al ataque en busca del empate, el Elche pudo sentenciar el encuentro en los últimos minutos en dos contras. Una en la que Tete Morente se emborrachó de balón e iba ya cansado y en otra tras un centro de Youssouf Koné, que debutó en los instantes final, pero Raúl Guti no llegó al remate por poco.

Al final, el sacrificio valió la pena y el Elche suma los tres primeros puntos de la temporada, que deben ser un bálsamo y una gran dosis de moral.

FICHA TÉCNICA:

EIBAR: Dimitrovic, Tejero, Arbilla, Bigas (Burgos,m. 46), Kevin Rodrigues, Edu Expósito, Recio (Sergio Álvarez, m. 24), Pedro León, Inui (Kadzior, m. 73), Muto (Quique González, m. 62) y Kike García (Unai Arrieta, m. 73)

ELCHE: Edgar Badia, Josan, Dani Calvo, Gonzalo Verdú, Josema, Fidel, Nuke Mfulu (Luismi, m. 89), Raúl Guti (Ramón Folch, m. 92), Tete Morente, Pere Milla (Nino, m. 89) y Lucas Boyé (Youssouf Koné, m. 82).

GOL: 0-1 m. 36, Lucas Boyé.

ÁRBITRO: Santiago Jaime Latre, del colegio aragonés. Mostró tarjetas amarillas a Tejero (m. 10), Tete Morente (m. 27), Josan (m. 39) y a Esteban Burgos (m. 46)

ESTADIO: Ipurua. Sin público.