Sincero y sensato. Jorge Almirón no quiere que la victoria ante el Eibar que le suba a la cabeza al equipo y pide pasar página para centrarse en el partido de esta tarde ante un Huesca muy peligroso que busca su primera victoria de la temporada. El entrenador del Elche recordó que el conjunto ilicitano es un equipo humilde y recién ascendido, pero aseguró que será difícil de batir y que jugará bien al fútbol.

El técnico argentino admitió que la victoria en Eibar fue un impulso anímico para el Elche «y un respiro», pero precisó que «ya pasó y que ahora hay que enfocar lo que viene». «Si ganas, mejor, pero si empatas o pierdes hay que reponerse rápido y ser fuertes de cabeza», añadió Almirón, quien destacó que el Huesca, próximo rival, cuenta en su plantilla con jugadores con experiencia que le dan solidez.

«Se verá un partido distinto a los otros dos que hemos disputado y debemos adaptarnos», avisó el técnico, quien deseó que llegue ya la próxima semana y el cierre del mercado para «trabajar y mejorar» durante quince días con toda la plantilla. Almirón no ocultó el interés del Elche por el delantero Fernando Llorente, pero indicó que cuando se trata de un jugador de esta jerarquía «tiene que estar convencido de venir».

«Ahora es tiempo de decidir para los jugadores y nosotros trataremos de elegir la mejor opción», explicó el preparador, quien confirmó que el club también está interesado en fichar a un portero con experiencia que aumente la competencia con Edgar Badia.

Almirón restó importancia al estilo de juego que puede ofrecer el Elche, ya que recordó que el equipo está en construcción y que, además, es un recién ascendido que se tiene que adaptar a las condiciones de cada partido. «Hablar de una idea de juego ahora es muy prematuro», añadió el preparador, quien se mostró feliz por haber logrado el sueño de debutar en la Liga española y ganar su primer partido.

«No me paro con esto. Espero hacer un muy buen trabajo aquí», señaló Almirón, quien elogió a los jugadores que se están sacrificando para jugar fuera de su posición natural y echar una mano al equipo, como es el caso de Josan Ferrández. El técnico argentino deseó contar con refuerzos «de jerarquía» porque en su opinión «son los que resuelven los partidos y los que te dan algo que no tienes».

El Elche CF, que la pasada jornada venció al Eibar en Ipurua (0-1), ya mejora con solo dos jornadas disputadas el arranque de competición de sus últimas cuatro temporadas en Primera División.

El equipo ilicitano suma tres puntos de seis posibles, algo que no pudo conseguir en el curso 2014-15, cuando cayó en Barcelona y empató, posteriormente, con el Granada (1-1). La primera victoria llegaría en la tercera fecha.

Tampoco un año antes el Elche mejoró estos registros tras caer en Vallecas (3-0) e igualar en casa ante la Real Sociedad (1-1). La primera victoria se hizo esperar siete jornadas. En ambos casos, y pese a su tibio inicio del curso, el equipo ilicitano acabó logrando la permanencia deportiva. En la temporada 1988-89, el Elche encadenó dos (3-0) consecutivos ante Valladolid y Barcelona en sus dos primeras fechas, y en la 1984-85 cayó ante Valencia (0-1) y Hércules (1-0).

Hay que remontarse al curso 1977-78 para encontrar un Elche con un balance tan positivo como el actual en las dos primeras jornadas. En aquella ocasión el equipo ilicitano venció al Hércules en la segunda jornada de la competición (2-0) tras caer en la primera en Santander.

MICHEL: «NO ME PREOCUPA DE MOMENTO LA FALTA DE GOL QUE TENEMOS»





El Huesca solo ha anotado dos tantos en los cuatro partidos disputados y ha recibido cuatro





El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Miguel Ángel Sánchez, «Michel», destacó que no le preocupa la falta de gol de su equipo, que solo ha anotado dos tantos hasta ahora, sino que no genere ocasiones de marcar.

«No me preocupa la falta de gol. Llegarán y meterán goles tanto los delanteros como otros jugadores. Lo que me preocuparía sería que no hiciéramos ocasiones de gol. Menos contra el Cádiz, y en la segunda parte contra el Atlético de Madrid que llegamos menos veces, en todos los demás partidos hemos tenido ocasiones para hacer goles», explicó en rueda de prensa telemática.

El técnico del conjunto azulgrana ha adelantado que los únicos lesionados que tiene son los laterales derechos, Pablo Maffeo y Pedro López. A pesar del problema que esto conlleva, Michel cree que el jugador que actúe en esa posición estará preparado.

El entrenador del Huesca no es partidario de hablar de rotaciones sino de alinear a los jugadores que mejor estén y se adapten a cada partido: «Siempre buscamos el mayor rendimiento posible más que hacer rotaciones». El técnico de los oscenses ha avanzado que contra el conjunto ilicitano tendrá que cambiar el sistema de presión por la disposición táctica de su oponente.

«El Elche juega con tres centrales y hasta ahora nos habíamos enfrentado a los equipos que jugaban 4-4-2 por lo que tendremos que cambiar el sistema de presión. El Elche ha cambiado de entrenador y es diferente al del año pasado», ha analizado.

Michel ha valorado positivamente el trabajo de sus jugadores y el hecho de que son «muy competitivos» y ha explicado que confía en ellos.

«Aún así espero que lleguen refuerzos en el centro del campo y la delantera y que, con ellos, el equipo vaya a más», ha finalizado el técnico del rival del Elche, un equipo recién ascendido a Primera División y que viene de empatar ante el Atlético de Madrid en un igualado duelo.