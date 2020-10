El Elche CF ha sumado un punto afortunado en un partido en lo que lo mejor ha sido el resultado para los ilicitanos. El conjunto franjiverde realizó una penosa primera parte en la que nunca encontró su sitio y en la segunda mejoró algo, aunque no tiró ninguna vez a portería y solo llegó dos veces a la meta contraria. La falta de acierto del Huesca, que tuvo hasta 16 remate y las paradas de Edgar Badia, evitaron la derrota. Con este marcador, los ilicitanos llegan al parón con cuatro puntos, que es lo mejor que le puede pasar.

Almirón realizó dos cambios en el equipo titular con respecto al anterior encuentro en Eibar. Pere Milla iba a salir inicialmente, de hecho estaba incluido en la alineación que se la pasó al principio a LaLiga, pero el delantero sintió unas molestias y el técnico franjiverde optó por dejarlo en el banquillo. El preparador argentino siguió apostando por una defensa de tres centrales y situó a Luismi en lugar de Dani Calvo acompañando a Gonzalo Verdú y a Josema. En el carril derecho continuó Josan y en el izquierdo debutó como titular el maliense Yousouf Koné. El conjunto ilicitano planteó con centro del campo con tres hombres: Nuke Mfulu, Raúl Guti y Fidel ayudando desde la izquierda, pero metiéndose mucho por el centro para dejar todo el carril al Koné. Y arriba se situaron Tete Morente, que pasó de la banda al centro, y a Lucas Boyé.

Pero los futbolistas del Elche no acertaron y se hicieron un lío con la disposición táctica de Almirón. Koné no encontró nunca su sitio y no estaba ni arriba, ni abajo. El conjunto ilicitano comenzó el partido corriendo como pollo sin cabeza ante el dominio absoluto del Huesca, que encerró a los franjiverdes en su campo y en su área. El gol visitante parecía que era cuestión de tiempo, pero, afortunadamente, no llegó antes del descanso.

En el minuto 37, Almirón, al que se le notaba que no le gustaba lo que estaba viendo, quitó a un desacertado Koné, puso a Fidel de carrilero izquierdo, como en los dos primeros partidos, y el argentino Sánchez Miño pasó a realizar la función de Fidel, ayudando al centro del campo desde la izquierda. El Elche mejoró algo a nivel defensivo, pero siguió sin encontrar su sitio.

Los franjiverdes solo se acercaron una vez con peligro a la portería de Andrés Fernandez tras una buena jugada de Fidel por la izquierda que Lucas Boyé, en posición forzada, remató de cabeza alto.

En la recta final del primer tiempo, Rafa Mir tuvo dos buenas ocasiones, pero no encontró portería porque en una se cruzó Gonzalo Verdú para despejar cuando ya cantaba gol; y en la otra estuvo listo Edgar Badia. Milagrosamente para los ilicitanos al descanso el marcador no se movió.

Antes del comienzo del segundo tiempo, Almirón realizó dos cambios. Entraron Pere Milla y Dani Calvo por Josema. La presencia del catalán en la media punta permitió mejorar el juego, la presencia con el balón y equilibrar un poco más el partido.

En los segundos 45 minutos, el Huesca no avasalló tanto en el dominio del balón, pero tuvo las ocasiones suficientes para ganar. Ferreiro tras un error en el despeje, Mikel Rico a puerta vacía, Rafa Mir en un remate de cabeza y Juan Carlos en otro disparo cuando estaba solo en el área pudieron dar el triunfo a los aragoneses. Curiosamente, en el minuto 78, en la única oportunidad de los franjiverdes, Lucas Boyé pudo decantar el choque para el Elche. El delantero argentino, después de un pase largo de Dani Calvo y la peinada de Pere Milla, se generó él solo la ocasión ante tres defensas, pero su disparo salió desviado.

En el 81, Ferreiro se plantó solo ante Edgar Badia y el guardameta catalán evito la derrota. Al final, un punto para los franjiverde que da oxígeno y que permite llegar al parón de la próxima semanas con cuatro puntos, algo que todos hubieran firmado dado la situación y el hecho de tener una plantilla por terminar de construir.

FICHA TÉCNICA:

ELCHE: Edgar Badia, Josan, Josemi, Gonzalo Verdú, Josemi (Dani Calvo, m. 46), Koné (Sánchez Miño, m. 37), Nuke Mfulu (Pere Milla, m. 46), Raúl Guti, Fidel, Tete Morente y Lucas Boyé.

HUESCA: Andrés Fernández, Pulido, Insúa, Siovas, Javi Galán, Mosquera, Mikel Rico (Seone, m. 65), Ferreiro, Borja García (Juan Carlos, m. 65), Okazaki (Ontiveros, m. 38) y Rafa Mir.

ÁRBITRO: Melero López, del colegio andalúz. Mostró tarjetas amarillas a Insúa (m.42) y a Puldio (m.58).

ESTADIO: Martínez Valero. Sin público.