El Elche sobrevivió ayer a sus limitaciones -falta de conjunción y de juego en el medio, sobre todo- para sumar un valioso punto ante un Huesca que le superó de cabo a rabo y se dejó dos puntos en el Martínez Valero por su falta de puntería. El resultado fue, con mucho, lo mejor para el conjunto franjiverde, que se va al parón por las selecciones con un botín de cuatro puntos de nueve posibles y dos semanas por delante para intentar armar un equipo con una docena de fichajes y muchos conceptos tácticos y técnicos aún por asimilar para competir con garantías en Primera. Prescindió de inicio el técnico Almirón de Pere Milla, uno de sus jugadores más en forma y siempre un recurso en ataque para el juego al espacio y a campo abierto, e improvisó con el centrocampista Luismi como central diestro, al que dio carrete por delante de Dani Calvo. El conjunto franjiverde -de nuevo con tres centrales y un esquema 5-3-2 en defensa- acusó los cambios y el cansancio del miércoles en Eibar y se vio muy dominado desde el arranque por un Huesca valiente, con personalidad y mucho más hecho como equipo. Aunque no creó oportunidades excesivamente claras, el cuadro oscense convirtió en un monólogo ese primer tiempo, en el que casi siempre se jugó en terreno ilicitano. Sobre todo, por la banda derecha con un incisivo Ferreiro, que desbordó una y otra vez al debutante como titular en los locales Koné. Tan superado se vio al maliense que Almirón lo sustituyó en el minuto 37. Sólo la falta de acierto visitante y el espíritu de lucha defensiva del Elche le permitían llegar con vida al descanso. No le gustó lo que vio al técnico argentino, que dio entrada tras el intermedio a Pere Milla y a Dani Calvo en un carrusel de tres cambios en apenas 10 minutos. Respiró algo más el conjunto ilicitano en el segundo acto, gracias a las ayudas del autor del gol del ascenso en Girona, pero el Huesca siguió negado y perdonó cuatro llegadas muy claras. Incluso los franjiverdes pudieron adelantarse en una gran acción al final de Lucas Boyé, aunque no tienen motivo de queja: el empate le sabe a gloria a este equipo aún por hacer, que lucha y sufre para mantener su portería a cero, pero necesita mejorar en muchas facetas del juego.