La ventana oficial de fichajes se ha cerrado, pero el Elche sigue rastreando el mercado de jugadores que no tienen equipo para poder incorporar a un cuarto central y a un mediocentro ofensivo con las dos fichas que aún quedan libres en la primera plantilla hasta cubrir el cupo de 25 profesionales.

Así lo ha reconocido el director deportivo franjiverde Nico Rodríguez este jueves durante la presentación del extremo colombiano Jeison Lucumí y el mediocentro español Luismi Sánchez, que ya ha debutado con el equipo de Almirón.

"Estamos abiertos a cualquier posibilidad que pueda mejorar el nivel de la actual plantilla, pero siempre en función de nuestras posibilidades económicas y limitaciones", ha reconocido Nico Rodríguez.

El director deportivo admite que "siempre", en todos los mercados de fichajes, "se queda pendiente alguna negociación" que le hubiera gustado cerrar para el Elche, pero no ha citado ningún nombre.

Tras la clausura del mercado de fichajes en la medianoche del pasado lunes, el conjunto franjiverde tiene dobladas todas las demarcaciones del "once", salvo la de central izquierdo, en la que solo cuenta con el murciano Josema, que está rindiendo a buen nivel en los tres primeros partidos.

Nico Rodríguez ha reconocido que la participación del dueño del Elche, el argentino Christian Bragarnik ha sido muy activa en esta ventana estival y que su misión principal en este proceso, como la del resto de la comisión deportiva, ha sido la de "ayudar y colaborar, emitir nuestra opinión, que siempre se ha tenido en cuenta, y trabajar en consenso".

El director deportivo no ha querido pronunciarse sobre si las incorporaciones de este verano llevaban su sello personal, habida cuenta de la intervención en primera persona de Bragarnik en la mayoría de los fichajes, al tiempo que ha pedido un necesario tiempo para la adaptación de los últimos jugadores en llegar antes de hacer un balance de los 13 refuerzos llegados al equipo en su retorno a Primera.

Del máximo accionista Brargarnik ha destacado su intensa dedicación a la entidad franjiverde "de 10 o 12 horas diarias" y su "experiencia" en la gestión de otros clubes desde diferentes facetas.

"Lleva mucho tiempo en la profesión y no es el típico propietario que viene de otro gremio. Al contrario, tiene un bagage y una experiencia que nos vendrán muy bien y nos permitirán aprender", ha indicado.

En cuanto a la presentación de dos de los recién llegados, el colombiano Lucumí, de 25 años, que coincidió en el Atlético Nacional de su país con Almirón y no ha debutado aún con el Elche por sus problemas con el pase internacional y falta de ritmo físico, se ha definido como un jugador muy solidario: "No me rindo ante ninguna situación y lo dejo todo en la cancha".

Por su parte, el mediocentro Luismi se ve como "un jugador de físico, comprometido, agresivo, con buena salida de balón y polivalente para actuar en el centro del campo y como central".