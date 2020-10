Con la plantilla ya cerrada hasta el mercado invernal y con dos fichas libres para cualquier eventualidad, el Elche de Jorge Almirón abandona hoy la «concentración exprés» de 48 horas en La Finca Golf de Algorfa con la mirada puesta en la incorporación de los tres últimos fichajes y sus pruebas PCR: el mediocentro Iván Marcone, el portero Matías, el Ruso, Rodríguez y el extremo Emiliano Rigoni. Los dos primeros llegaron a mediodía de ayer al aeropuerto de El Altet desde Buenos Aires y al extremo se le espera procedente de San Petersburgo.

Antes de empezar a trabajar con el grupo, los tres jugadores deben someterse al protocolo de Sanidad, que obliga a pasar dos test PCR con resultado negativo en un plazo de 72 horas. El cuarto de los últimos refuerzos franjiverdes, el ariete también argentino Guido Carrillo, ya trabaja a título individual en Algorfa, a la espera de incorporarse cuanto antes a la dinámica del grupo en cuanto acumule los dos negativos en los test. El técnico Almirón confía en que los cuatro puedan entrenarse con el equipo a finales de esta semana o a comienzos de la próxima para que estén disponibles en la reanudación del campeonato liguero el fin de semana del 17 y 18 de octubre en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés, otro rival directo en la lucha por la permanencia en LaLiga Santander.

Para ese partido de la sexta jornada también puede llegar a tiempo el lateral derecho Cifu, que se lesionó en el primer partido ante la Real Sociedad (0-3) y evoluciona favorablemente de su rotura muscular de grado I en el adductor mediano de la pierna izquierda. En todo caso, el contratiempo del defensor ilicitano es menos preocupante para el entrenador argentino, dado que ya cuenta con más opciones que en el arranque de la competición y tiene para esa posición a otro lateral derecho específico como Antonio Barragán.

Durante esta semana de intensa preparación para ir conjuntando sus piezas, Almirón tampoco puede contar con el mediocentro defensivo franco-congolés Nuke Mfulu, que ha sido convocado con la selección de la República Democrática del Congo para disputar sendos amistosos contra Burkina Faso como local y a domicilio en Marruecos.

A la espera de los refuerzos y de los resultados de sus pruebas PCR, el entrenador cuenta para el trabajo grupal con 18 profesionales y ocho canteranos tras las cesiones del delantero Mourad Daoudi al Alcoyano y del central Nacho Pastor al Lorca Deportiva, ambos de Segunda B. Los jugadores del filial con el primer equipo son Jony Álamo, Lluis Andreu, Diego Bri, Gerard Barri, José Salinas, Nacho Ramón, Luis Castillo y César Moreno.

Mientras, los jugadores del primer equipo se repartieron ayer los dorsales para esta temporada, en la que el portero argentino Ruso Rodríguez lucirá el 1, dado que el hasta ahora titular Edgar Badia rechaza las supersticiones y es partidario del 13. Por su parte, el mediocentro Iván Marcone llevará el 4, aunque en su país su demarcación se identifica con el 5, dorsal que pertenece al capitán Gonzalo Verdú. El ariete Guido Carrillo se queda con el 21, Rigoni con el 22 y Lucumí con el 20.

Quedan libres los dorsales 2 y 25 para las dos fichas libres que ha dejado el club tras el mercado estival de fichajes de cara al próximo mercado invernal o a la posible incorporación de algún jugador que actualmente no tenga equipo. La única posición que el Elche no ha podido doblar para este primer tramo de la Liga es la de central izquierdo, en la que sólo cuenta Almirón con el murciano Josema, mientras que como centrales diestros tiene al capitán Gonzalo Verdú y a Dani Calvo. No obstante, el cuerpo técnico baraja la opción de retrasar a esa demarcación a dos de sus mediocentros defensivos: Luismi o Nuke Mfulu.