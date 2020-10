Reconocido por la afición como el mejor jugador del Elche del retorno a Primera, Edgar Badia (Barcelona, 12-II-1992) también deslumbra en la máxima categoría. Se lució en el Trofeo Joan Gamper en el Camp Nou ante Messi y ha mantenido su línea de seguridad, reflejos, colocación y agilidad en los tres primeros partidos de Liga. Contento con los cuatro puntos sumados de nueve posibles, está convencido de que este Elche dará «muchas alegrías» cuando se conjunten los últimos fichajes.

P Debuta en Primera y ha empezado el curso en el mismo estado de forma pletórico con el que acabó el pasado. ¿Cuál es su secreto?

R Al final, el trabajo diario, la autoexigencia y la ilusión que tengo me hacen trabajar cada día como si fuera el último, preparar los partidos a nivel físico y mental para rendir al máximo cada encuentro y tener una regularidad en mi rendimiento, que es lo que le da un plus a un equipo; que su portero tenga regularidad. Espero seguir teniéndola ahora en Primera porque soy así de exigente y ambicioso.

P A sus 28 años parece que ha alcanzado la plenitud física y mental. ¿Llega a Primera en su mejor momento de forma de siempre?

R Sí; lo importante es que llego a Primera preparado para rendir en la mejor Liga del mundo y lo voy a demostrar en el campo. Es verdad que vengo de una temporada fantástica en la que logramos el ascenso, aunque en realidad han sido varias muy buenas en Segunda. Llego en un muy buen momento, aunque espero que mi mejor momento aún esté por llegar.

P En estos tres partidos en Primera, ¿qué ha notado de diferente en los delanteros rivales y equipos de la máxima categoría con respecto a los de Segunda?

R El ritmo de juego y la intensidad son algo superiores y, obviamente, en cada equipo hay jugadores que tienen más calidad y un nivel diferencial. En el primer partido nos enfrentamos a un equipo como la Real [0-3], que está entre los mejores de la Liga con una plantilla fantástica y los resultados del año anterior le avalan. En los tres partidos hemos competido, hemos sacado cuatro puntos de nueve con las dos últimas porterías a cero. La diferencia es que tienes que aguantar un ritmo más alto durante más minutos de juego y que tienes que tomar las decisiones antes.

P Se topó ya en el Gamper con Messi y ante la Real con Oyarzábal e Isak... Y tiene que vérselas aún con delanteros como Benzema, Luis Suárez, Gerard Moreno, Ocampos... Otro nivel...

R Sí, está claro, las categorías están por algo y los jugadores no llegan a Primera por casualidad, sino porque tienen ese talento, ese nivel de calidad superior y los delanteros son los que más diferencia marcan. Todos los equipos tienen atacantes de nivel mundial, estamos en la mejor Liga del mundo y habrá que adaptarse a esa exigencia.

P De todo este elenco de delanteros, ¿a quién teme más?

R No hay que temer nunca a nadie. Si hubiéramos sido temerosos por el potencial que tenían algunas plantillas de Segunda no estaríamos en Primera. La palabra temer no me gusta nada. Obviamente, hay que jugar siempre con respeto, saber que hay gente que ha alcanzado logros en sus carreras y tiene sus éxitos, pero cuando empieza un partido eso da igual, ahí cada uno tiene que demostrar su nivel en ese momento..

P ¿En qué porteros se fija de esta Primera División para seguir mejorando?

R En esta Liga están los mejores porteros del mundo, pero siempre digo que con la actual evolución del fútbol, hay que fijarse en Ter Stegen porque, además de parar mucho y de estar siempre bien colocado a nivel táctico, con los pies te da un plus y una salida de balón que es muy importante hoy en día. Hay mucho nivel en Primera. Ahora mismo Courtois está en un momento de forma espectacular, Oblak tiene una gran regularidad y así en todas las porterías.

P ¿Y si tuviera que quedarse con un único guardameta como gran referente aunque ya no esté en activo?

R Siempre he dicho Iker Casillas, por sus características, que no era un portero muy alto ni corpulento, pero sí muy rápido y decisivo en momentos concretos y seguro consigo mismo. Ha sido un portero de referencia mundial; si no es el mejor de la historia, ahí está. Cuando yo crecía como portero él era el mejor del mundo, ha sido el capitán de la selección española que nos trajo tantos éxitos. Por mis características me asemejo algo a él y ojalá pueda acercarme a su nivel.

P Se le ha visto a usted y sus compañeros contentos con los cuatro puntos sumados en estas tres primeras jornadas...

R Es un balance satisfactorio. Cuando empezamos a competir casi no había pasado ni un mes desde el ascenso; se habían marchado muchos compañeros y no habían llegado todos los refuerzos porque el mercado seguía abierto y el club no tenía tiempo para cerrar los fichajes. El equipo no estaba aún formado y había un entrenador nuevo, que debe inculcarnos su filosofía de juego y cuando la cojamos seremos muy competitivos. Y teníamos tres partidos en una semana, con visita a un campo muy exigente como el del Eibar y recibíamos a un equipazo como la Real y al Huesca, que saben a lo que juegan.

P De alguna forma, el Elche ha empezado la temporada en inferioridad de condiciones por el poco tiempo de preparación y el retraso de los fichajes...

R Inferioridad, no. Habría sido mejor para nosotros comenzar algo más tarde, pero el calendario es así y no lo tenemos que usar como excusa, sino poner en valor que hemos sumado cuatro puntos pese a estas circunstancias. Esta Liga es súper competitiva, hay que pelear cada partido y este equipo ha demostrado que, pese a su poco tiempo de preparación, ha podido competir.

P Con la llegada de los refuerzos, este Elche tiene bastante margen de mejora...

R Sí; cuando puedan participar con el grupo todos los fichajes el míster podrá, por fin, empezar a conseguir lo que quiere del equipo, inculcar sus mecanismos y unirnos todos como grupo porque, al final, es lo que nos va a dar la posibilidad de conseguir los objetivos. Tenemos mucho margen de mejora y estoy convencido de que daremos alegrías cuando tengamos tiempo para trabajar juntos.

P ¿Conocía al Ruso Rodríguez, el portero fichado para competir con usted?

R Intento ver mucho fútbol, también internacional, y el Ruso Rodríguez tiene una trayectoria muy amplia en Argentina. Será un placer tenerlo aquí, entre todos sumaremos, conseguiremos que la portería sea competitiva y seguro que voy a aprender muchas cosas de él y vamos a ayudar mucho al equipo.

P Siguen 10 jugadores del curso pasado y hay 13 caras nuevas. ¿Echa de menos algo o a alguien de la exitosa temporada pasada?

R No; la confección de la plantilla es trabajo de la dirección deportiva, que siempre busca lo mejor para el club y ha hecho muy buen trabajo, como el año pasado se demostró con el ascenso. Ha habido ventas, jugadores que terminaban contrato y se han marchado a otros proyectos. Muy feliz de haber vivido lo que hemos compartido, pero así es el fútbol, cada uno sigue su camino. Desearle toda la suerte a los que se han ido y a los que han llegado.

P Lleva casi dos años en Elche. ¿Con qué se queda de esta experiencia en el club y en la ciudad?

R Como ya he dicho, soy muy feliz en Elche y el ascenso ha culminado esa felicidad en mi día a día futbolístico y personal. Me quedo con el momento del gol de Pere Milla o cuando el árbitro pita el final y logramos el ascenso, que dio esa gran alegría a la afición tras los momentos duros del covid y el descenso administrativo y la Segunda B.

P ¿Y su sueño por cumplir?

R Asentarme en Primera, demostrar que puedo jugar muchos años en esta categoría y ojalá sea en el Elche. Sería muy importante para el club y la ciudad mantenernos y seguir entre los mejores del mundo.