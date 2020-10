El entrenador del Elche, Jorge Almirón, ya tiene donde elegir para confeccionar el once inicial que se enfrentará el domingo (18.30 horas) al Alavés en el estadio de Mendizorroza. El técnico franjiverde, con la incorporación de los últimos fichajes que ya están entrenando con normalidad esta semana, a diferencia de los tres primeros encuentros, dispone de hasta 23 futbolistas para formar el equipo titular y el banquillo.

Ahora, el preparador argentino debe decidir si sigue apostando por la defensa de tres centrales que ha venido utilizando en el arranque liguero o, por el contrario, ya ha apuesta por un sistema con cuatro zagueros, tres centrocampistas y tres delanteros, que es su opción preferida, como reconoció el día de su presentación.

Almirón se ha tenido que adaptar a las circunstancias y a los pocos efectivos que tenía en los primeros envites. Además, el técnico dispone de dos jugadores específicos en todos los puestos y una importante nómina de futbolistas polivalentes que pueden actuar en diferentes demarcaciones. Las dudas no se van a disipar hasta el mismo día del partido en Vitoria porque el Elche está entrenando a puerta cerrada y no quiere ofrecer ninguna pista.

De momento, hay cinco futbolistas que, salvo sorpresa, seguro que estarán en el once inicial: Edgar Badia, Gonzalo Verdú, Josema, Raúl Guti, Lucas Boyé y Tete Morente.

A pesar de la llegada del «Ruso» Rodríguez, mientras no se demuestre lo contrario, Edgar Badia es el portero titular. Gonzalo Verdú y Josema también tienen todas las papeletas para ser la pareja de centrales. Si finalmente, decide seguir con tres zagueros, Dani Calvo entraría en el equipo porque Diego González ha sido el último en llegar y todavía necesita un periodo de adaptación.

En el centro del campo, Raúl Guti cuenta, a priori, con un puesto y su acompañante frente al Alavés sería Iván Marcone. El exjugador de Boca Juniors es una petición expresa de Almirón para que sea su «5» e inicie el juego desde atrás. Hasta ahora esa función la estaba desarrollando Nuke Mfulu, pero el franco-congoleño viene de estar con su selección y no ha estado entrenando con el grupo esta semana.

En los laterales, todo apunta a que Barragán ya tendrá un hueco en la derecha, máxime si, finalmente, el preparador argentino utiliza una defensa de cuatro. Y en la izquierda podría entrar Sánchez Miño, porque Youssouf Koné tuvo un debut aciago y todavía se debe acoplar al equipo.

Por el contrario, si mantiene la defensa de tres centrales y dos carrileros, Josan y Fidel podrían continuar jugando inicialmente en una demarcación que no es la suya, pero en la que han cumplido en los tres primeros encuentros.

De medio campo hacia adelante es donde el entrenador del Elche cuenta con más variedades y alternativas. Con los jugadores de que dispone, su apuesta podría ser un doble pivote (Marcone-Raúl Guti) y utilizar tres mediapuntas.

Josan podría adelantar su posición al extremo derecho para aprovechar su velocidad y desborde. El crevillentino parte con ventaja sobre el colombiano Jeison Lucumí, que también necesita un periodo de adaptación. Emiliano Rigoni puede jugar en el flanco derecho, pero todo hace indicar que Almirón lo va a utilizar más por dentro por detrás del delantero para aprovechar su calidad, llegada y gol.

En la izquierda, Tete Morente ha sido uno de los más destacados en el comienzo de Liga y parece que, de momento, puede seguir como extremo zurdo, aunque tiene la competencia de Fidel, incluso la de Lucas Boyé, que puede actuar escorado en esa banda.

Para el ataque, Guido Carrillo ha venido para ser el «9» del conjunto franjiverde, pero lleva muy pocos entrenamientos y Boyé, en el anterior partido a domicilio en Eibar (0-1) fue el más destacado del Elche y Almirón, casi con toda seguridad, lo mantendrá al tratarse de un encuentro fuera de casa y ser un jugador de más movilidad. Lo mismo sucede con el segundo punta. Aunque en un futuro tanto Lucas Boyé como Rigoni están llamado a ocupar esa posición, Pere Milla está realizando un trabajo encomiable en la presión y a la hora de apretar en la salida del balón del rival y el catalán tendría el premio de la titularidad en Mendizorroza, a la espera de que los últimos fichajes vayan cogiendo ritmo de competición.

Lo que está claro es que ahora Jorge Almirón dispone de una plantilla amplia, con muchas alternativas y con la posibilidad de poder utilizar diferentes esquemas tácticos en función del rival o de la necesidad del equipo.

El nuevo Elche debe irse armando poco a poco y el técnico franjiverde también debe pensar en mantener el buen ambiente de la plantilla y no romper la gran armonía que ha caracterizado al vestuario del conjunto ilicitano en las últimas temporadas. Por ello, parece poco probable que a las primeras de cambio aparezca un once inicial completamente nuevo y que jugadores que están cumpliendo pasen al ostracismo.

Nuke Mfulu se reincorpora hoy al trabajo tras volver de su selección

Nuke Mfulu será la principal novedad en el entrenamiento del Elche de hoy, que tendrá lugar de nuevo en el campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero, después de que ayer la plantilla franjiverde se ejercitará en las instalaciones de La Finca Golf de Algorfa. El franco-guineano llegó ayer a tierras ilicitanas después de haber estado concentrado con su selección en los últimos díez días. Mfulu debutó con el combinado absoluto del Congo en el partido frente a Burkina Faso, en el que disputó 60 minutos. Sin embargo, en el choque del martes en Marruecos se quedó fuera de la convocatoria de 22 jugadores que se vistieron de corto. El centrocampista no ha tenido mucho desgaste físico, pero sí con los viajes y estar fuera de la ciudad, por lo que parece complicado que se mantenga en el once titular frente al Alavés. Por su parte, Cifu sigue su plan de recuperación y no viajará a Vitoria.