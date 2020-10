Josema Sánchez firmó ayer su ampliación de contrato con el Elche hasta 2023. A pesar de que el pasado mes de julio el central murciano renovó hasta 2022, el club ilicitano ha querido premiar el buen rendimiento que viene ofreciendo, tanto en la segunda parte de la pasada temporada como en el «play -off» de ascenso y en el inicio de la presente campaña. A sus 24 años, la comisión deportiva ha entendido que es un futbolista con margen de mejora y ha optado por atarlo durante tres campañas.

«Estoy encantado. Siento este club como mi casa y me encuentro con muchas ganas de seguir creciendo, hacer una gran temporada y conseguir la permanencia», fueron las primeras palabras del jugador, quien señaló que «las renovaciones son un premio al trabajo, la entidad está contenta conmigo y yo con ella».

Josema llegó al Elche en el mes de enero, en el mercado de invierno de la pasada temporada y pronto se ganó una titularidad que no ha dejado en ningún momento: «Vena de un equipo (Extremadura) en el que no me dieron muchas oportunidades, llegué con muchas ganas porque sabía que era una buena oportunidad, el equipo estaba bien posicionado en la clasificación y gracias al club que confió en mí y al míster Pacheta me hice un hueco y conseguimos el ascenso».

"Va a ser una temporada dura, pero estoy convencido de que vamos a lograr la permanencia"

Ahora, el defensa murciano confía en continuar creciendo a nivel individual y grupal. «Se ha formado un buen equipo, sabemos que va a ser una temporada dura, pero estoy convencido de que vamos a lograr la salvación», y destaca que «tenemos una plantilla competitiva, con mucha ganas de guerra, con todo tipo de jugadores para el sistema que necesite el míster. En Primera División hay que dejarse el alma y este equipo la tiene».Elogia la apuesta de Almirón

A pesar de que Pacheta era uno de sus grandes valedores, Josema también se muestra encantado con Almirón y su cuerpo técnico. «Nos gusta la idea que tiene de apostar por un buen trato de balón y salir jugando desde atrás. Son muy profesionales, están las 24 horas al lado nuestro para lo que necesitemos y estamos muy contentos con ellos».

El futbolista franjiverde está deseoso de que llegue el partido del domingo frente al Alavés después de 15 días de parón, por los compromisos internacionales de las selecciones, que aseguran que han aprovechado para ir conjuntando el equipo. «Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo, han sido dos semanas de trabajo intenso que nos han servido para conocer a los nuevos compañeros y ser un equipo más unido y, ahora, vamos a intentar conseguir los tres puntos frente al Alavés».

Josema valora muy positivamente los cuatro puntos que ha conseguido el Elche en sus tres primeros partidos en Primera División. «Es un buen balance, máxime teniendo en cuenta que somos un equipo en construcción que necesitamos conocernos».

El conjunto franjiverde acumula 180 minutos con la portería a cero sin encajar goles y eso, para el defensa murciano es clave. «Defensivamente hemos hecho dos partidos muy buenos. Sabemos que defendiendo bien tenemos muchas posibilidades de puntuar y debemos estar concentrados para no encajar goles y seguir como hasta ahora».