El técnico del Elche CF, Jorge Almirón, no presenta ninguna revolución en el once inicial que se medirá al Alavés, en Mendizorroza, a partir de las seis y media de la tarde. A pesar de disponer de todos los refuerzos, el técnico franjiverde solo ha introducido tres novedades en el once inicial y pasará a jugar con una defensa de cuatro. Antonio Barragán y Sánchez Miño se estrenan en los laterales, mientras que Iván Marcone lo hará el pivote defensivo. Josan y Fidel adelantan sus posiciones y jugarán como extremos.

Guido Carrillo y Emiliano Rigoni, que apuntaban a posibles titulares por las bajas de Lucas Boyé y de Nino en la delantera, comenzarán el partido inicialmente en el banquillo. El preparador del conjunto argentino se ha decantado por Pere Milla y Tete Morente en la punta del ataque.

El once inicial del Elche es el formado por Edgar Badia, Barragán, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Sánchez Miño, Marcone, Raúl Guti, Josan, Fidel, Tete Morente y Pere Milla. Como suplentes figuran: "Ruso" Rodríguez, Mfulu, Diego Rodríguez, Víctor, Luismi, Koné, Lucumí, Carrillo, Rigoni y los canteranos Gerard Barri, Jony Álamo y Diego Bri.