El «nuevo» Elche se crece

Las dos semanas de parón le han venido de perlas al cuadro ilicitano para conjuntarse e ir integrando a la «legión» de los 14 fichajes llegados en las últimas semanas, con especial mención al notable partido de los debutantes Iván Marcone y Barragán, aunque el sobresaliente fue para los delanteros Pere Milla y Tete Morente y para el «mariscal» del área, Gonzalo Verdú. Repitió esquema de inicio Almirón con cinco defensas y tres centrales, pero con la misma vocación ofensiva de dos carrileros que son extremos, Josan y Fidel. Ahora bien, el equipo tuvo más pausa y personalidad para tejer su fútbol y esperar con paciencia sus oportunidades. En el estreno de Marcone como pivote por delante de la defensa, el ex de Boca Juniors demostró mucho oficio y conocimiento del juego para la elaboración en corto y el juego táctico posicional. Frente a la presión adelantada del Alavés, los franjiverdes supieron asociarse y tocar con calma para buscar la meta de Pacheco. Y lo intentaron casi siempre a partir de la movilidad de un Milla muy rápido e incisivo como principal referencia en ataque. En las dos primeras llegadas de peligro el ariete catalán incurrió en fuera de juego por muy poco, pero a la tercera golpeó. Era cuando más dominaba el Alavés, aunque el Elche respondió con una gran acción coral: Badia sacó en largo de puerta, Milla orientó con el pecho hacia Fidel, cuyo envío a Morente convirtió el andaluz en una preciosa asistencia al autor del gol del ascenso en Girona. Un tanto que premiaba la valiente propuesta y la buena disposición del Elche, que no salió a encerrarse ni a especular nunca. Apretó el Deportivo tras el descanso, pero los franjiverdes mantuvieron su aplomo y orden colectivo a partir de un 5-3-1-1 para hacerse con el mando del partido. Hubo un posible penalti no pitado a Fidel, Milla remató al palo y Morente cerró una victoria para ilusionar a todo el franjiverdismo.