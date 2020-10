El Elche CF ha presentado este miércoles a tres de los últimos fichajes que han llegado a su plantilla, como han sido el lateral derecho Antonio Barragán, el portero Diego "El Ruso" Rodríguez y el central Diego González.

El director deportivo el club ilicitano, Nico Rodríguez, ha destacado de Barragán "su sencillez y su jerarquía en el día a día, que nos va a aportar el salto de calidad que necesitábamos". Sobre "El Ruso" ha indicado que "ha jugado en equipos importantes de Argentina, tiene un buen juego con los pies y nos va a dar competencia en la portería". Y en cuanto a Diego González ha señalado que "es un central polivalente, ambidiestro, ya ha jugado en Primera y tiene una oportunidad que seguro no va a dejar escapar".

El exjugador del Betis y del Valencia, Antonio Barragán, ha comentado que "tenía varias ofertas, pero cuando me llamó Nico para venir al Elche no lo dudé y lo arreglamos en muy poco tiempo. Espero devolver la confianza que me han dado en el campo y ayudando a los compañeros desde dentro y desde fuera". El nuevo lateral derecho franjiverde ha destacado "el grandísimo vestuario que me he encontrado. Hay mucha ilusión por hacer las cosas bien. Sabemos que la Primera División es muy difícil y nos vamos a dejar el alma por conseguir el objetivo e la permanencia", y ha agregado que "el club tienen un proyecto bastante bueno y desde el año pasado con el ascenso está creciendo. Hay que tener unión para seguir creciendo poco a poco".

Barragán se ha referido al partido del viernes frente al Valencia, aunque no ha querido entrar en polémicas sobre lo que está sucediendo con su exequipo. "No estoy allí y no tengo mucha información", pero está convencido de que los pueden ganar a los che. "Por supuesto que podemos lograr la victoria. Contamos con una buena base y sabemos que tenemos que pelear desde el primer al último partido como si fuera una final. Luego, las circunstancias pueden hacerte ganar o perder los encuentros, pero nos vamos a dejar el alma para lograr los tres puntos en cada partido y así saldremos el viernes contra el Valencia".

Por su parte, "El Ruso" Rodríguez ha resaltado que "para cualquier futbolista sudamericano es un sueño venir a la liga española. Cuando me llamó el entrenador y me lo propuso no lo dudé e hice el petate y me vine. Uno sabe donde viene. Sé lo que ha hecho Edgar Badia y puede aportar competencia para que los dos mejoremos y él pueda aprender unas cosas de mí y yo otras de él", y sobre la diferencia que ha encontrado entre la liga argentina y la española ha indicado que "hay una diferencia grande, principalmente en el ritmo. El fútbol español es más dinámico y para mí es un salto de calidad lindo. Desde el prime día lo estoy sufriendo con los remates a portería". El nuevo guardameta del Elche espera "cumplir las expectativas. Tenemos la ilusión de dejar al Elche en Primera y porque no lograr algo más. Los sueños están para cumplirse y hay un gran grupo".

El central Diego González también ha reseñado que tenía ofertas del Almería y el Cádiz, pero ante la llamada el Elche no dudó en venir. "Tengo una ilusión muy grande y confiamos en hacer una buena campaña trabajando día a día para, poco a poco, lograr el objetivo. La defensa es uno de nuestros puntos fuertes, como se ha demostrado en los últimos encuentros dejando la portería a cero y espero aportar competencia para que todos podamos crecer y demostrar que puedo jugar en Primera División. Tenemos grandes jugadores y con esfuerzo y haciendo lo que el entrenador nos pide debemos ir sumando puntos para alcanzar el objetivo de la permanencia.