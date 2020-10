El Elche-Valencia se mantiene el viernes y Almirón repetirá el once que ganó al Alavés LaLiga modifica los horarios del Osasuna-Athletic y Levante-Celta, que pasan de lunes a sábado, pero no varía el partido entre franjiverdes y valencianistas. Lucas Boyé, Cifu, Nino y Josema aún no están en condiciones de jugar