Pragmático y acomodaticio, el entrenador del Elche Jorge Almirón es partidario de seguir apostando por el esquema de cinco defensas que tan buen resultado le ha dado en las tres últimas jornadas -con dos victorias y un empate- para recibir esta noche (21.00, Movistar) al Valencia en la séptima parada de LaLiga Santander. Más adelante, cuando el equipo esté más «armado» con la incorporación y puesta a punto física de los últimos fichajes, será el momento de evolucionar hacia propuestas más atractivas en el estilo como pueda ser el dibujo predilecto del preparador argentino, el 4-3-3.

«El sistema es secundario y las ideas necesitan tiempo», destacó ayer Almirón poco antes del entrenamiento vespertino en el Martínez Valero para preparar el derbi regional. «Los resultados son muy importantes para ganar confianza y solidez, son los que te sostienen, pero no debemos perder puntos por aplicar un estilo más atractivo de juego», agregó.

El técnico franjiverde ha reconocido que su plantilla está confeccionada para desarrollar una propuesta más ofensiva y atrayente para el espectador, pero reconoce que muchos de los jugadores, sobre todo los argentinos que llevaban seis o siete meses sin competir, necesitan aún coger ritmo de competición. «Iremos mejorando poco a poco; hoy estamos en un proceso de armado del equipo y necesitamos que los especialistas se pongan a tope físicamente», puntualizó.

Con esta premisa resultadista, Almirón no descarta repetir esta noche ante el Valencia el mismo «once» que venció con autoridad el pasado domingo en Vitoria al Alavés (0-2), sin perder de vista la posibilidad de que Tete Morente retrase su posición al centro en lugar de Sánchez Miño y de que Rigoni o Carrillo entren en el ataque para acompañar al inspirado Pere Milla. El técnico confirmó que para esta convocatoria sólo tiene la duda del ariete Lucas Boyé por molestias en su tobillo y que ya se han recuperado los otros tres «tocados», los defensas Josema y Cifu y el atacante Nino.

A pesar de los problemas deportivos e institucionales que arrastra el Valencia, el preparador franjiverde espera en el Martínez Valero a un rival «de mucha jerarquía, que jugó bien en Villarreal pese a su derrota [2-1], y que por historia y condición de equipo grande vendrá a avasallarnos y con la obligación de ganar por mentalidad» «No recibir goles es importante y trataremos de seguir siendo sólidos», reiteró Almirón, que señaló que una de las claves del partido para su equipo será «conocer y contrarrestar las virtudes del rival».

Almirón recalcó la importancia de la recuperación física de sus jugadores tras el esfuerzo del domingo en Vitoria y el exigente partido de esta noche. Para ello confía en la «semana larga» que tendrá por delante a partir del sábado para preparar el encuentro de la siguiente jornada el domingo 1 de noviembre (14.00) en Sevilla ante el Betis. «Hay que evaluar físicamente a cada jugador porque esta categoría tiene una exigencia mayor y algunos no están acostumbrados a ese nivel, por lo que es necesario que se recuperen bien». El técnico es partidario de dosificar la carga en los entrenamientos para que la entrega física durante los partidos sea máxima, tal y como se ha visto en los cuatro partidos disputados hasta el momento, saldados con dos victorias, un empate y una derrota, siete puntos de 12 posibles para igualar los mejores registros históricos de los franjiverdes en la máxima categoría.

En este punto, Almirón no quiso pronunciarse sobre la polémica entre LaLiga y la Federación Española de Fútbol sobre la fecha de los viernes para la disputa de los partidos que ha salpicado esta semana al Elche. «He estado atento a posibles cambios para ajustar la planificación del trabajo y la recuperación, pero no me queda otra que adaptarme. Por más que me queje, lo que tengo que hacer es centrarme en mi equipo y en el rival», destacó.

«Tenemos claro cuál es nuestro torneo», recordó el preparador argentino, que insistió en que cada partido, incluido el de esta noche ante el Valencia «es decisivo» para el conjunto franjiverde. «Cada capítulo es una final para nosotros», resaltó.

Gracia: «Tiene mucho mérito lo que hace este Elche recién ascendido»

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, señaló ayer en la rueda de prensa previa al partido que juegan esta noche (21.00) ante el Elche en el Martínez Valero, que el conjunto ilicitano juega diferente el resto de equipos, por lo que sus futbolistas deberán de adaptarse y jugar con paciencia y orden. «El Elche juega de manera diferente, con defensa de tres centrales, lo que tenemos que hacer es una serie de ajustes para defender y atacar. Ha encajado tres goles y ha concedido muy poco. Es un recién ascendido que está haciendo las cosas muy bien», explicó. «Tiene mucho mérito lo que está haciendo, es un equipo muy bien organizado, al que es complicado generarle situaciones de gol, y en transiciones, con la velocidad de sus jugadores, es muy peligroso. Nos va a obligar a estar muy ordenados siempre. El equipo esta muy motivado sabiendo que es un partido diferente, habrá que tener paciencia desde el equilibrio y el orden», prosiguió ayer el entrenador navarro del Valencia. efe valencia