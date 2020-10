Diez puntos de los últimos 12. El Elche de Almirón pisa fuerte en Primera y ha despertado hoy en puestos europeos. No es casualidad, pero sí una sorpresa. «Somos un equipo humilde y tener 10 puntos a estas alturas es muy alentador», expresó ayer el técnico del Elche, Jorge Almirón.

El argentino alabó el trabajo del equipo en el primer tiempo y reconoció el oficio en el segundo. «Primero manejamos el ritmo, hicimos goles y jugamos muy bien; después, el rival actuó y pagamos el cansancio pero supimos tener solidaridad y a mí también me gustó», indicó. No obstante, Almirón confesó que algún futbolista llegó «enojado» al vestuario porque casi rozan el empate: «A mí también me hubiera gustado terminar de otra manera, pero saben igual los puntos si son trabajados».

El jugador más valioso en el partido de ayer, el extremo crevillentino Josan Ferrández, ahora reconvertido en lateral, sacó pecho de la victoria del equipo, la primera del curso en el Martínez Valero. «Es evidente que el equipo va en progresión y eso nos da mucho ánimo; sólo nos faltaba ganar en casa y por fin lo hemos conseguido», aclaró el alicantino. «Sabíamos que el Valencia iba a apretar en la segunda parte pero nos hemos hecho fuertes atrás y en esto también consiste el fútbol», indicó Josan. Sobre el gol, el carrilero contó que vio claro tirar al palo largo: «Pensaba irme por fuera, pero he visto hueco por dentro y no lo he pensado».

Por su parte, el técnico valencianista, Xabi Gracia, lamentó que su equipo entrara tan mal al partido. «Ha sido una primera parte muy mala y el Elche nos ha metido dos goles sin una gran cantidad de tiros», explicó el vasco. Aun así, Gracia indicó que el Valencia, que sumó ayer su tercera derrota seguida, mereció marcharse del Martínez Valero con algo más: «En la segunda parte demostramos mucha intensidad y debimos llevarnos algún gol más. Ahora toca mejorar nuestras primeras partes porque las segundas las hacemos muy buenas».