El Elche CF ha presentado este miércoles al mediocentro argentino Iván Marcone, al que el director deportivo franjiverde, Nico Rodríguez, ha descrito como un un jugador que aporta "orden y es la extensión del entrenador en el terreno de juego. Nos hace mucho mejores, tanto dentro como fuera del campo y nos va a hacer crecer en jerarquía y experiencia".

El nuevo futbolista franjiverdes es uno de los fichajes estrellas del club ilicitano en su nuevo proyecto de Primera División y ha asegurado que "tenía muchas ganas de jugar en esta Liga. Para mí, era un sueño dar el salto a Europa y mucho más a España. Me sedujo el proyecto, el cuerpo técnico y la propiedad y estoy muy contento y con ganas de mejorar. Somos un equipo recién ascendido a Primera y tenemos que mantenernos para poder mirar hacia arriba".

El centrocampista ha señalado que, lógicamente, ha notado diferencias con el fútbol argentino y que va a necesitar un tiempo de "adaptación" para coger el mejor nivel físico. "Venía de un tiempo sin jugar por el problema del covid, he encontrado un fútbol muy dinámico, no hay mucho tiempo para la adaptación porque la competición está en marcha y, por eso, es muy importante adaptarme lo más rápido posible. Para ello trabajo con "El Profe" en lo físico y tener el ritmo con el balón. Trabajar para dar el nivel, hasta ahora he tenido la suerte jugar, me he sentido bien, pero tengo mucho mejorar todavía".

Marcone sueña, como todo argentino, jugar con la selección albiceleste, pero ha afirmado que "a día de hoy, solo pienso en el Elche y en dar lo máximo por este club. El tema de la selección vendrá después. Está claro que a todos nos ilusiona jugar en la selección de tu país, pero mi objetivo primordial es centrarme aquí porque mi presencia en la selección dependerá mucho de mi rendimiento individual y colectivo con el Elche".

El nuevo jugador del Elche confía en el proyecto de Bragarnik en el club ilicitano. "El primer objetivo es asentarnos en Primera División y con el paso de tiempo pelear por estar más arriba. Acaba de empezar la Liga y hay que ser cautos. Todos tenemos la ilusión de crear un Elche grande que el aficionado se sienta orgulloso".

A nivel individual, Iván Marcone tiene claro lo que le ha pedido el técnico, Jorge Almirón, "tratar de aportar mucho en el medio campo, dar equilibrio y participar en la salida del juego y estar atento a la hora de retroceder y defender".

Por último, el jugador argentino ha asegurado que está convencido de que en el Elche se va a ver la versión que dio en Lanús, con el que fue campeón de la liga argentina y subcampeón de la Copa Libertadores, con Almirón en el banquillo. "Estoy convencido y, por eso, estoy aquí. Mi idea no es solo volver al rendimiento Lanús, sino superarlo. En la Liga española hay jugadores de gran calidad, más que Argentina, y me tengo que adaptar y sacrificarme en los personal y ayudar al equipo"