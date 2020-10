Emiliano Rigoni también ha tenido este miércoles su puesta de largo como nuevo jugador del Elche CF. Sobre el mediapunta argentino, el director deportivo, Nico Rodríguez ha destacado su "talento y desequilibrio", y ha asegurado que "en el momento en el que se adapte y se sienta importante va a ser un jugador que marque diferencias y que va a tirar la puerta abajo".

Rigoni tuvo claro aceptar la oferta de la entidad franjiverdes y venir a la liga española. "Necesitaba un cambio a nivel personal y quería salir de Rusia. Tuve ofertas de Italia y de España. Pero el Elche tenía un técnico argentino, que me podía venir bien, porque compartimos ideas y lo conocía de Argentina. Además, han venido compañeros como el Ruso o Sánchez Miño, hable con ellos y se dio todo para venir. Es un buen momento, hay un proyecto ambicioso y estoy muy ilusionado".

El futbolista sudamericano, que es uno de los fichajes estrellas del Elche, ha asegurado que está acostumbrado a jugar tanto en equipo de la parte alta de la clasificación como con los que luchan por la permanencia. "Tengo experiencia en equipos ganadores como Independiente en Argentina o el Zenit en Rusia, que siempre tienen la ambición de ganar. Pero también conozco la otra faceta de equipo chico como Belgrano, donde comencé y sé lo que es pelear por la permanencia y crecer. El Elche es un recién ascendido y en ese sentido es un equipo chico, pero debemos cambiar el chip porque somos un equipo competitivo, que vamos a dar pelea en cada partido".

Rigoni va a necesitar menos adaptación al fútbol europeo porque estaba jugando en Rusia donde la liga no paró, pero ha asegurado que todavía le falta "mucho por mejorar". "Venía de tener continuidad Rusia, pero en España en diferente, es un fútbol más técnico, se maneja mejor la pelota, hay más espacio para los jugadores ofensivo, a diferencia de Rusia y Italia, que es más físico. Me voy sintiendo muy bien con los minutos que he tenido hasta ahora, me falta mucho por mejorar. En muy poco vamos a dar lo mejor para potenciar y ayudar al equipo".

Emiliano Rigoni también sueña con volver a vestir la camiseta de Argentina. "La Selección Argentina nos ilusiona a todos y me gustaría volver y estar presente en las competiciones para representar a mi país. Pero lo principal es dar lo máximo en el Elche y, así, seguro que las oportunidades con selección llegarán. Y si llega o no estamos, por los menos estar convencidos de que estamos haciendo lo máximo para estar. Luego, es decisión entrenador".

El nuevo futbolista franjiverde ha calificado el proyecto de Bragarnik en club ilicitano como "ambicioso". "Todos los argentinos conocemos a Christian (Bragarnik) y es un proyecto va de la mano con Jorge (Almirón). Primero tenemos que asentarnos en Primera y, paso a paso, trabajar duro para seguir mejorando. Ser ambicioso y crecer y no tengo dudas si seguimos haciendo cosas bien podemos hacer un Elche del que los aficionados se sientan orgullosos".

Rigoni está jugando más como centrocampista avanzado por la izquierda para enlazar con la delantera. Ha afirmado que se encuentra a gusto en esa posición, a pesar de que donde mejor se encuentra es en la banda derecha. En los equipos anteriores en los he estado, mi posición natural ha sido la de extremo derecho, que donde más cómodo me siento y puedo aportar más, desequilibrio, desborde y patear desde lejos. Pero en el último partido contra el Valencia jugué en la izquierda y partí desde más atrás. Me gusta y hay espacios para jugar el balón y crear peligro. Lo que me pide Jorge que mantengamos la posesión, atacar los espacios libres y ayudar defender. Con el discurrir del tiempo vamos a poder mejorar el sistema y podemos crear más ocasiones".

Por último, su salida de Rusia ha indicado que "mi etapa en el Zenit ha sido un proceso de adaptación a Europa. Pero necesitaba salir para seguir creciendo, creía que había hecho tope en lo futbolístico y en lo táctico. Para mejorar mi juego y que se vea la mejor versión que dí en Independiente tenía que buscar otras experiencias y en el Elche, con adaptación, puedo mejorar"