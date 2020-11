De una derrota a tiempo siempre se pueden extraer cosas positivas y alguna enseñanza de cara al futuro. Es el caso del Elche, al que la soberana derrota (3-1) en el Villamarín de manos de un Betis infinitamente superior le devolvió a la realidad de la Primera División. Los 10 puntos de 12 posibles con los que el equipo de Almirón afrontaba el partido daban para que a más de uno se le fuera la cabeza pensando en cotas más ambiciosas. Sevilla se encargó de recordar que el objetivo es la permanencia, que el centro del campo merece una reflexión de cara a próximos partidos y que perder ante el Betis no es ningún trauma teniendo en cuenta que ante rivales directos como Alavés y Eibar el equipo ha logrado seis puntos de oro. Ahora viene un Celta envuelto en un mar de dudas y del que el Elche debe saber aprovecharse para sumar una victoria que afianzaría al conjunto ilicitano en una plácida posición en mitad de la tabla. Guido Carrillo y Tete Morente apuntan a reaparecer en el Martínez Valero este viernes. El duelo es clave. Una victoria haría olvidar el resultado ante el Betis mientras que una derrota provocaría dudas.

Centro del campo

Almirón tiene perfilado su once pero no acaba de encontrar el mediocentro ideal

No está acertando Almirón con la propuesta de situar al defensa Sánchez Miño en el centro del campo. La experiencia del jugador está fuera de toda duda, pero su ubicación en el mediocentro por la izquierda junto a Marcone y Raúl Guti acabó en naufragio. El técnico probó en otras ocasiones a Rigoni e incluso a Fidel, pero no acaba de convencer su propuesta en el centro del campo. El equipo, sin embargo, mejoró de forma notable con la entrada de Víctor Rodríguez, pero era demasiado tarde y el Betis tenía ya el partido en sus manos y la reacción se quedó en un tímido intento después de una primera parte nefasta en la que el marcador pudo ser más abultados si Edgar Badia no hubiera sido providencial.

Derrotas «perdonables»

Tranquilidad: el equipo da la cara ante rivales de su liga

Perder ante el Betis no es grave ni mucho menos. Ni ante la Real Sociedad en la vuelta del Elche a la Primera División, un rival que lidera ahora mismo la categoría haciendo el mejor fútbol de todos los equipos. Dejando al margen la victoria ante el Valencia, el conjunto franjiverde ha superado al Eibar y al Alavés y consiguió un meritorio empate ante el Huesca que supo a triunfo por la cantidad de ocasiones que tuvo el equipo aragonés. Ese debe ser el camino del conjunto de Almirón, situado ahora mismo en mitad de la tabla teniendo dos partidos pendientes ante Barcelona y Sevilla.

Badia, un seguro de vida

El guardameta brilla con sus paradas gane o pierda al equipo

Es un seguro de vida para el Elche. El guardameta volvió a ser el mejor de su equipo pese a la derrota. Su regularidad es un hecho y una total garantía en la portería. Es, sin duda alguna, el guardameta más en forma de LaLiga. Llegó al club ilicitano mediada la 18-19, tras el descenso administrativo del Reus, que abandonó la competición a mitad. Desde entonces, Badia ha sido indiscutible bajo los palos del Elche, donde tiene contrato hasta 2022. Su cláusula es de tres millones de euros.

Es vital la concentración

El Betis demostró que hay que estar al 100% desde el principio del partido

En esta categoría está prohibido dormirse y llegar tarde a los partidos. El Betis dio una lección en este sentido al Elche cuando desde que arrancó el encuentro sus jugadores llevaron una marcha más. El conjunto franjiverde fue detrás de su rival hasta que se ubicó en el partido en la segunda parte, pero ya era tarde para intentar arreglarlo. Es fundamental salir del vestuario con todos los sentidos ante equipos de primer nivel que tienen la lección aprendida. Ante el Celta este viernes (21.00) el Elche ya sabe el camino, o por lo menos cómo arrancar. Todo lo que no sea eso es empezar con mal pie dando demasiada ventaja a los rivales.

Ojo con las bandas

Buena parte del peligro bético llegó por sus extremos

Almirón siguió con el sistema de tres defensas y Josan y Fidel de carrileros que tan buen resultado le está dando hasta el momento. A base de una presión asfixiante y los desdoblamiento en las bandas de Emerson y Joaquín, por la derecha, y Álex Moreno y Tello, por la izquierda, el Betis metió al conjunto ilicitano no solo en su campo, prácticamente, en su área. El juego por los extremos de los locales dispuso de una auténtica autopista sin que nadie fuera capaz de frenar.

6 goles en 6 partidos

El equipo lleva una buena media de un gol por partido

El Elche lleva anotados seis goles en los seis partidos disputados, una buena media. En contra, los tres goles encajados el domingo ante el Betis elevan la media, que hasta el momento era exquisita. Las paradas de Badia y la seguridad defensiva son claves de la buena marcha del Elche.