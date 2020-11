El Celta no contempla el despido inmediato de Óscar García. A pesar de la falta de resultados y la pobre imagen ofrecida el domingo contra la Real Sociedad y con el episodio de la retirada de la capitanía a Hugo Mallo planeando sobre su cabeza, el técnico sabadellense dirigirá al equipo vigués este viernes es en su compromiso liguero contra el Elche en el Martínez Valero (21.00), según confirmaron fuentes del club vigués. El duelo contra el conjunto que dirige Jorge Almirón decidirá su destino, pero es muy probable que no sobreviva a otro mal resultado. En este momento, ni siquiera un triunfo contra el Elche le garantiza la continuidad al frente del banquillo de Balaídos.

Pese a lo crítico de la situación, el preparador sabadellense puso buena cara al mal tiempo. «Yo me siento con fuerza» aseguró Óscar en la rueda de prensa posterior al choque. «Aquí tenemos responsabilidad todos, desde el primero al último. El año pasado conseguimos salvarlo, estoy seguro que este año también y con la fuerza y el apoyo de los jugadores no tengo duda de que sacaremos esto adelante» dijo.

Óscar conoce bien las leyes no escritas del fútbol y es consciente de que la posibilidad de su despido está sobre la mesa, pero afirmó que no pierde energía pensando en ello. «En el fútbol puede pasar cualquier cosa. No pierdo el tiempo en pensar eso. Intento ganar tiempo para preparar mejor el siguiente partido», señaló. «Desde mañana tenemos que preparar el siguiente partido con los jugadores disponibles y los que quieran venir a ayudarnos y así iremos», añadió el preparador celeste, que no puso reparo alguno a la victoria de la Real Sociedad. «No hemos empezado como queríamos. A los 25 minutos íbamos perdiendo 0-2. Toca felicitar a la Real Sociedad porque ha sido muy superior y se ha merecido la victoria. No están penalizando los errores individuales», añadió. Y precisó: «La Real ha sido superior a nosotros. No me importa reconocerlo porque ha sido muy claro. Cuando sacábamos un poco la cabeza nos volvían a castigar. Hemos tenido demasiados errores defensivos como para poder aspirar a competirles o a ganarles ese partido».

El entrenador del Celta afirmó que se siente respaldado por el club como por la plantilla y agradeció, en este sentido, el capote que Iago Aspas le echó tras el encuentro, cargando las tintas en la responsabilidad de los jugadores. «Yo estoy muy contento de estas palabras pero hay que reconocer que la responsabilidad es de todos. No es responsabilidad única de los jugadores, ni mucho menos», observó.

Óscar García Junyent cree que la goleada encajada en Balaídos no ha pasado una factura demasiado elevada a sus jugadores. «[El vestuario] Está fuerte para seguir, como yo. Con ganas de revertir la situación lo antes posible siendo conscientes de que va a ser una temporada larga tras un inicio complicado», dijo el técnico, que no ocultó su optimismo: «Aunque el inicio ha sido complicado, esperamos tener este año una temporada más tranquila».

Óscar García justificó su decisión de retirarle la capitanía a Hugo Mallo porque «se equivocó varias veces y había que tomar una decisión». «No me considero una persona tonta y por capricho no lo hago. No tengo ningún problema con él, lo único que quiero es que esté bien. Sé que es un jugador que si recupera su mejor nivel nos puede ayudar», explicó el técnico de Sabadell a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al partido jugado en Balaídos. El entrenador del Celta reveló que Hugo Mallo iba a regresar a la convocatoria para el duelo contra la Real porque «había estado entrenando tres días».