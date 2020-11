Un gol de Nolito en el minuto 90 dio la victoria al Celta de Vigo ante el Elche en su última visita al estadio Martínez Valero, en un encuentro correspondiente a la sexta jornada del campeonato de Liga 2014-15.

El equipo ilicitano, entrenado por Fran Escribá, jugó aquel partido con Manu Herrera; Damián, Enzo Roco, Lombán, Edu Albacar, Rodrigues, Mosquera, José Ángel (Adrián, m.77), Víctor Rodríguez (Cristian Herrera, m.85), Faiçal (Coro, m.78) y Jonathas.

Eduardo Berizzo, por su parte, alineó en el Celta a Sergio Álvarez; Sergi Gómez, Cabral, Fontás, Jonny; Radoja, Pablo Hernández, Augusto (Krohn-Dehli, m.25); Orellana, Nolito (Hugo Mallo, m.90) y Charles (Larrivey, m.73).

En total, ambos equipos se han enfrentado en ocho ocasiones en Primera en el campo del Elche, con un balance de cuatro victorias ilicitanas, dos empates y dos triunfos para el Celta de Vigo.

La victoria más contundente del Elche se produjo en la primera visita del equipo gallego, en la temporada 1969-70, cuando Juan Manuel Asensi lideró al conjunto ilicitano con dos tantos en un partido que acabó con el marcador final de 3-1.

El Celta se juega mucho en el encuentro de este viernes. Óscar García mandó un mensaje a sus detractores dentro del club: «Hay mucha intereses creados, muchas filtraciones, mucha gente que habla por la espalda. Tengo la conciencia tranquila y yo duermo tranquilo. Cada uno tiene un interés y mi faena es tener el respaldo de los jugadores y estoy convencido de que lo tengo».

«El presidente viene mucho a los entrenamientos pero hay otra gente que no viene nunca y no sabe la forma de trabajar y su opinión me importa poco» criticó el entrenador celeste, quien reiteró que se siente «con fuerza» para revertir la actual crisis.