Elche y Celta abren esta noche (21.00, GolTV-Movistar) en el Martínez Valero la novena jornada de LaLiga Santander en un duelo marcado por la voluntad de reacción de los franjiverdes tras su tropiezo ante el Betis (3-1) y la angustia de los gallegos, que llegan con el agua al cuello, a un punto del descenso tras dos empates y cuatro derrotas en los seis últimos partidos y con la continuidad de su técnico Óscar García en el aire si no gana.

Después de protagonizar el mejor arranque de su historia en Primera con 10 puntos sobre 15 posibles, el Elche recibió una cura de humildad y un baño de realidad el pasado domingo en el Benito Villamarín al ser zarandeado por el equipo de Pellegrini. No es que los franjiverdes hubieran sacado pecho por su buen inicio con tres victorias y un empate en cinco partidos, sino que la clara derrota en Sevilla les devuelve de lleno al objetivo de la lucha por la permanencia, en la que el Celta es, hoy por hoy, un rival directo, pese a la nómina de ilustres jugadores con que cuenta en su plantilla.

Para el duelo de esta noche, el técnico franjiverde Jorge Almirón no puede contar con el delantero Guido Carrillo, que arrastra molestias en una rodilla. Por el contrario, recupera al atacante Tete Morente, que no jugó en Sevilla por una sobrecarga cuando estaba siendo uno de los jugadores más destacados del conjunto ilicitano, aunque no parece probable que salga de inicio, al igual que el centrocampista Víctor Rodríguez, convaleciente de un golpe en el muslo izquierdo.

Frente a un equipo con jugadores rápidos y talentosos en ataque como Iago Aspas y Santi Mina y buenos lanzadores como Denis Suárez, los franjiverdes tendrán que ajustar la cobertura defensiva mejor que el pasado domingo, cuando el Betis castigó reiteradamente el flanco derecho de la zaga ilicitana, por el que llegaron los tres tantos de los andaluces al ganarle la espalda primero a Josan y luego a Cifu sin que el central diestro Barragán llegara a tiempo a las coberturas. Con cuatro puntos más que los gallegos, y dos partidos menos, el técnico Almirón apostó ayer por aprender y corregir los errores ante el Betis para reencontrarse con la victoria y seguir marcando distancias con las plazas de descenso, de las que actualmente separan cinco puntos a los ilicitanos.

El conjunto vigués llega al Martínez Valero acuciado por su mala racha de resultados -ya se salvó de milagro del descenso el pasado verano-, con el técnico en el alero y con problemas en el vestuario tras la decisión del entrenador Óscar García de retirar la capitanía a Hugo Mallo por varios actos de indisciplina. Precisamente el regreso del lateral tras superar una rotura muscular es una de las grandes novedades de la convocatoria del Celta, en la que no están el central Fontán por sanción, ni el extremo Emre Mor, lesionado a última hora y que se une en la enfermería celeste a Sergio Álvarez y Kevin Vázquez.

El caso es que los gallegos comenzaron bien LaLiga con una victoria en casa (2-1 al Valencia) y dos empates en Eibar y Valladolid en los tres primeros partidos, pero esa buena dinámica se truncó en los cinco siguientes con cuatro derrotas y un empate. Como reconoce su propio técnico, tiene un serio problema el Celta en las áreas, una debilidad que le ha convertido en el equipo que menos goles marca (5) y el que más encaja (14) de la competición.