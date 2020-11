Pere Milla: «Quien diga que jugar en Primera es más fácil que Segunda es que no lo ha probado»

¿Recuperados ya del disgusto del Benito Villamarín? Más que por la derrota en sí ante el Betis, sorprendió por cómo se produjo, por esa rotundidad...

Sí; estamos recuperados de esa derrota. Sabemos que esto es la Primera División, hay muchísimo nivel, pero una derrota no puede empañar lo que estamos haciendo y nuestro buen inicio de campaña. Y nuestra mentalidad ya está puesta en el Celta que es nuestro próximo rival.

Se ha hablado de baño de realidad y cura de humildad para el Elche en Sevilla tras protagonizar su mejor arranque histórico en Primera...

Quizás también tuvimos un baño de realidad ante la Real Sociedad. Sabemos que estamos en Primera y que todos los partidos son muy difíciles y que tienes que dar lo mejor de ti. En Sevilla el otro día nos llegaron y nos hicieron gol. Así es la Primera, hay muchísima calidad, hay que estar siempre al cien por cien y ojalá todos los partidos sean como el del Valencia, en el que nos pusimos por delante. Hay que seguir compitiendo, el equipo está en línea ascendente y un resultado no puede empañar nuestro inicio de temporada.

De repente, el partido del viernes ante el Celta cobra un mayor interés si cabe. El Elche necesita redimirse y el técnico visitante Óscar García se juega el puesto...

Para nosotros todos los partidos son importantísimos, son finales si queremos llegar a final del curso salvados. Y así afrontamos cada encuentro, como una final, y el del Celta no será menos. Nosotros, a conseguir los tres puntos en nuestro campo, a hacernos fuertes otra vez en el Martínez Valero. Son tres puntos importantes para nosotros.

A título individual, se le ha visto a usted muy «enchufado» a LaLiga Santander, como si llevara mucho tiempo en Primera o tuviera una cuenta pendiente con esta categoría...

El año que estuve en Eibar no me fue del todo bien, como habría esperado, pero de todo se aprende, y más en el fútbol, que siempre te da una segunda oportunidad. No porque trabajes te la va a dar con seguridad, pero si te esfuerzas y trabajas es probable que te llegue y hay que estar preparado. Y yo me siento preparado para el reto que es LaLiga Santander y qué mejor que afrontarlo con el Elche y seguir creciendo. Estoy contento con este inicio de campaña de todo el equipo.

¿Es verdad o no pasa de tópico eso de que es más fácil jugar en Primera que en Segunda?

No es cierto; quien diga eso es que no lo ha probado [se ríe]. La Primera División es alto nivel, es élite mundial. Fácil, fácil no es.

Se ha ganado la confianza del entrenador Jorge Almirón desde el primer momento y ha sido titular en todos los encuentros, salvo el del Huesca...

Bueno, no sé si me he ganado la confianza o no, pero sí es cierto que estoy jugando bastante y sé que mis compañeros están preparados para responder en el momento en que les toque y sé que tendré que esforzarme al máximo. En Eibar también empecé jugando cuatro de seis partidos y al final terminé con cinco en todo el año. No hay que relajarse y seguir en esta línea porque será lo mejor para el Elche.

El Elche ha competido muy bien frente a rivales directos como el Eibar y el Alavés y en la primera parte ante el Valencia, pero ha sufrido frente a equipos más cuajados y con aspiraciones europeas como la Real Sociedad y el Betis...

Sí, justo esos dos equipos que nos han ganado de forma clara llevan muchos años juntos; saben a lo que están y a lo que juegan. Nosotros somos bastantes del año pasado, pero hay un cuerpo técnico nuevo y estamos asimilando conceptos nuevos que quiere el míster y el equipo está en línea ascendente como viene demostrando.

Pese a ser un equipo en construcción, comenzaron muy bien con 10 puntos de 15 posibles. ¿Cuál fue la clave? ¿El bloque del ascenso, como sostiene Almirón?

Sí, puede ser el bloque el ascenso, pero sobre todo los conceptos que quiere el míster, que son muy buenos y nosotros los llevamos al campo. Y también es importante la gente que está en el banquillo y hace mejores a los que están en el campo. En cualquier equipo, la gente que no juega habitualmente es clave si está bien para que el grupo mantenga una buena línea.

¿Hasta cuándo puede durar esta fase de construcción del Elche y de integración de los nuevos?

Ojalá sea cuanto antes, pero yo creo que durante toda la temporada vamos a ir viendo una mejora muy notable el equipo. Vamos a seguir asimilando conceptos del míster, que propone una idea y los jugadores la estamos cogiendo bien. Tengo clarísimo que poco a poco vamos a ser mejores.

En los partidos realiza un gran derroche físico en ataque y defensa. ¿Estaría más cómodo si todo ese esfuerzo lo hiciera fundamentalmente en la fase ofensiva?

Siempre digo que esto es once contra once. Esto es fútbol y a mis defensas les gusta que yo presione a los centrales para defender, igual que a mí me gusta que cuando yo estoy atacando, mis centrales ataquen también. Esto es de todos y si yo corro lo hago por mi compañero y no sólo por mí.

¿Cómo es esto de jugar sin público en grandes estadios en la élite? ¿Cómo le afecta a los jugadores?

Es muy malo jugar sin público y estamos viendo otros sitios en los que sí se deja entrar a gente. Pero son las medidas que se toman y hay que recordar que vivimos una situación atípica con la pandemia y hay que cuidar la salud de todos, que es lo más importante. Ojalá estuviera el campo lleno, pero lo mejor es que cada uno vea al Elche desde su casa en esta situación.

¿A qué delanteros admira? ¿En quién se fija para mejorar su juego?

Me fijaba mucho antes en Raúl González. Siempre ha sido mi ídolo y un referente para mí.

Seguro que no le teme a ningún defensa, pero ¿quién cree que se lo puede poner más difícil este curso en Primera?

Todos son temibles; son defensas muy buenos, pero si me tengo que quedar con alguno, Sergio Ramos y Varane. Son muy buenos centrales y por eso están en el Madrid.

¿Qué siente al ser ya parte de la historia del Elche tras su gol del ascenso en Girona?

Es un orgullo formar parte de la historia del Elche. No lo hubiera pensado nunca y es increíble. No tengo palabras.

¿Con quién se lleva mejor de este vestuario de Primera?

Con todos, hay muy buen grupo. Si tengo que quedarme con uno, pues Edgar Badia; también con Ramón Folch, que se ha ido, y de los nuevos con Iván Marcone.

¿Se marca una cifra de goles que le gustaría marcar este año?

Muchos. Llevo uno y hay que ir a por el segundo [se ríe]. El próximo gol es el más importante siempre.