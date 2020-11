Los resultados del fin de semana han terminado por hacer bueno el punto cosechado por el Elche el pasado viernes en el Martínez Valero ante el Celta (1-1) en la novena jornada de LaLiga Santander. Casi todos los marcadores de los equipos implicados teóricamente en la lucha por la salvación han sido favorables a los franjiverdes, que mantienen cinco puntos de ventaja sobre la zona de descenso que sigue marcando el Levante, próximo rival del cuadro ilicitano el sábado 21 de noviembre (14.00) en el Ciutat de València cuando se retome LaLiga tras el parón por las selecciones de estas dos semanas. Los granotas tuvieron anoche a su alcance ante el Alavés una victoria que les habría sacado del furgón de cola, pero desaprovecharon claras opciones, especialmente una doble por parte del exfranjiverde Sergio León.

Tras la goleada del Valencia al Madrid, el equipo de Almirón retrocede un a plaza, a la undécima posición, con 11 puntos sobre los 21 disputados, pero con dos partidos menos que la mayoría de sus rivales, si bien esos dos encuentros pendientes son dos de las salidas más complicadas del campeonato: al Camp Nou del Barcelona y al Sánchez Pizjuán del Sevilla.

Las buenas noticias para los ilicitanos empezaron el sábado con el empate a uno entre el Huesca y el Eibar, dos conjuntos con los que ya ha jugado el Elche y ante los que cosechó un empate en casa (0-0) y una victoria en Ipurua (0-1). Ese empate en El Alcoraz, combinado con el resto de resultados, convierte en nuevo colista al equipo altoaragonés, que ha dejado muy buenas sensaciones en la mayoría de sus partidos (incluido el del Martínez Valero), aunque todavía no ha sumado ninguna victoria en sus nueve partidos: lleva seis empates y tres derrotas.

En la parte baja de la tabla, el resultado más sorprendente fue la victoria del Valladolid sobre el Athletic Club (2-1), que permite a los de Pucela igualar a seis puntos con el Levante y agrava la crisis de resultados del conjunto vasco, con nueve puntos y cada vez más cuestionado su entrenador Gaizka Garitano.

Las derrotas del Osasuna en Sevilla (1-0) y del sorprendente Cádiz en su visita al Atlético (4-0) fueron otros marcadores que jugaron a favor de los intereses del Elche al témino de la novena jornada por tratarse de rivales implicaos en la lucha por la salvación.

Mfulu no viaja con su selección y sigue a las órdenes de Almirón

El centrocampista franjiverde Nuke Mfulu permanecerá estas dos semanas en Elche a las órdenes de Almirón, ya que finalmente no se desplazará para jugar con el combinado nacional de la República Democrática del Congo. «Desde la selección no han podido tramitar su pasaporte congoleño, con lo que no será convocado para esta ocasión», explicó el club en un comunicado. El único franjiverde convocado es el lateral Koné con Mali.