El central del Elche CF Gonzalo Verdú ha sido el encargado este miércoles de atender a los medios de comunicación tras el entrenamiento del conjunto franjiverde. El jugador cartagenero ha destacado el buen arranque de Liga, tanto a nivel individual como colectivo. "Sabíamos que iba a ser un inicio duro porque apenas pudimos realizar una pretemporada tras conseguir tarde el ascenso, pero el equipo ha trabajado a marchas forzadas y hemos comenzado bien en cuanto a puntos y juego. Tenemos margen de mejora, pero estamos muy satisfechos por como están marchando las cosas. A nivel personal, estoy muy contento por la confianza que me están dando e intento responder con trabajo, como he hecho siempre".

A pesar del buen arranque, el defensa del cuadro ilicitano es consciente de que todavía queda mucho camino por recorrer. "Sabemos que la evolución va a ser positiva porque poco a poco se va acoplando mejor la gente nueva y, en ese sentido, era muy importante comenzar bien. Llevamos una buena cantidad de puntos, pero tenemos todavía margen de mejora", ha insistido.

Verdú también ha destacado el buen ambiente que reina en el vestuario: "Tenemos un grupo espectacular, tanto con la gente que seguimos del año pasado y la que ha venido nueva. Hay una gran predisposición al trabajo y eso a la larga va a ser muy importante. Hemos comenzado fuerte y en cada entrenamiento se nota el nivel de activación de todos los jugadores, tanto los que juegan como los que no".

Sobre las buenas actuaciones que está teniendo su compañero Edgar Badia ha comentado que "no es ninguna sorpresa porque lo conocemos. Es un portero con unas cualidades tremendas".

Una de las cosas a mejorar es el juego defensivo y saber frenar el ataque entre líneas que tanto Real Sociedad, como Betis y Celta ha puesto al Elche en muchos apuros, además de crecer en la salida del balón. El capitán franjiverde ha comentado al respecto que "el míster tiene una idea valiente, la vamos asimilando y estamos con ella a muerte. Al principio podía haber alguna duda, el equipo asume riesgos en la salida del balón, pero lo tenemos claro. Sabemos que coordinar la línea de cinco es más complejo que con cuatro atrás, pero trabajamos para buscar soluciones. Sufrimos con el Betis y con el Celta, cuando Denis Suárez se metía por dentro, pero tenemos dos semanas para corregir y mejorar e ir a Valencia a por los tres puntos frente al Levante".

El hecho de que el Elche, por esa apuesta arriesgada, sea el equipo que más disparos recibe y el que menos realiza ante la portería contraria no es un problema para Gonzalo Verdú. "Somos un equipo valiente, el míster también y no estamos locos con el juego que practicamos. Al final, seguro que nos va dar más que nos va a quitar. Tenemos una plantilla confeccionada para el juego con balón, es cierto que hemos cometido algunas pérdidas peligrosas, pero trabajamos para corregirlo. Al final, las estadísticas se van a ir equiparando con los equipos de nuestra liga, que luchan por la salvación, conforme vaya avanzando la competición, porque somos un conjunto nuevo que no tenemos que ir adaptando a la nueva categoría. Siempre es más positivo mejorar través de las victorias que con las derrotas. Muchos equipos que tienen mejores estadísticas en ese aspecto las cambiarían por los puntos que llevamos nosotros".

Por el último, el central del conjunto ilicitano ha contestado a una pregunta sobre la situación del covid-19 y el hecho de que al Granada le obligaran a jugar con solo siete profesionales frente a la Real Sociedad. "Cuando se inicia la competición todos sabemos las condiciones y hay que cumplirlas. Nosotros somos trabajadores y hay personas que se encargan de poner esas normas. Todo el mundo las sabe. Nosotros lo sabemos tanto desde el final de la temporada pasada como en la actual. Hay que cuidarse al máximo, tanto dentro del campo y en los entrenamientos como fuera en nuestra vida particular. Sabemos que te puede pasar lo que lo que pasó al Granada y espero que no le suceda a ningún otro equipo en Primera y en Segunda División".