Ha sido abuelo recientemente por segunda vez y está disfrutando de su nieto y de nieta alejado del fútbol, aunque continúa estando pendiente porque la venta del Elche fue a plazos que tiene que ir cobrando poco a poco. Asegura que Bragarnik está cumpliendo con sus pagos y él, a su vez, con los acreedores a los que le compró la deuda. Ve al club ilicitano con muchas posibilidades de crecer y estar muchos años en Primera.

¿Qué hace ahora José Sepulcre? Supongo que disfrutando con el Elche en Primera ...

Por supuesto que estoy disfrutando. Llevar al Elche a Primera División era el objetivo que nos comenzamos a marcar en la temporada 2019-2020, sentando las bases de un proyecto a cuatro años. Afortunadamente se ha podido conseguir antes. Aunque el ascenso no se produjo estando yo en el club, porque se procedió a la venta, ya que confiábamos en que lo dejábamos en buenas manos y en profesionales del fútbol, estoy satisfecho del trabajo realizado, de la ayuda que he prestado y de la aportación de más de diez millones de euros que he hecho. Ahora estoy dedicado a mis negocios, a mi familia y disfrutando viendo al Elche en Primera.

¿Se siente participe el ascenso al ser un proyecto que usted comenzó?

Por supuesto que me siento parte de ese ascenso. Incluso Christian Bragarnik lo dijo cuando subimos. Era un proyecto que puse en marcha y que él se dedicó a continuar. Me siento muy satisfecho, primero por la aportación económica que realicé para que el Elche continuara vivo y segundo porque se pusieron las bases para cumplir con el objetivo de llevar al Elche a Primera. Luego cedí el testigo, pero en un porcentaje alto me siento parte del ascenso.

Viendo como se han desarrollado los acontecimientos y del ascenso tan rápido que se ha producido, ¿se arrepiente de haber vendido el paquete mayoritario de acciones? ¿Hubiera actuado de otra forma de haber sabido que el equipo iba a estar tan pronto en Primera?

Lo que más me alegra es ver al Elche en Primera División. Al final, creo que he tenido el reconocimiento de lo que he hecho por el club. No pienso en lo que puedan decir unos u otros, yo sé lo que he hecho. Estoy contento de haber dejado al Elche en manos de gente profesional del fútbol y esperamos que el equipo siga muchos años en Primera, que se pueda codear con los grandes y que nunca más vuelva a bajar del lugar del que no debió hacerlo.

El tiempo parece que le está dando la razón y que acertó vendiendo el Elche a Christian Bragarnik. ¿Al principio hubo muchas dudas?

Yo sé lo que hago, lo que he hecho y lo que me ha costado para mantener el Elche vivo. El primero que he arriesgado mi patrimonio he sido yo porque ha sido una venta con condiciones y no al contado. Quien más conocía a Bragarnik era yo y sabía y confiaba en que era una persona cualificada y con capacidad. Otros igual dudaban porque no lo conocían como yo. Pero sabía que no le vendía al Elche al primero que pasaba por la calle. Son gente profesional y reconocida en el mundo del fútbol.

¿Hasta dónde puede llegar este Elche?

En el mundo del fútbol y del deporte nunca hay criterios ciertos, pero viendo los equipos que están y han estado recientemente en Primera, el Elche, por historia y tradición, tiene más potencial que clubes como el Eibar, Huesca o Leganés, con todos los respetos. Elche y el Elche tiene potencial para ser muy competitivo y para estar siempre de mitad de la tabla hacia arriba. Vemos como el Granada, que está haciendo las cosas muy bien, está en la parte alta y jugando en Europa, y nosotros no somos menos.

Además, en los últimos años se ha conseguido reducir la deuda histórica con Hacienda y la entidad empieza a gozar de una buena salud económica...

Se venía cumpliendo ya en los últimos años con el acuerdo que teníamos con Agencia Tributaria. Hicimos la ampliación de capital para aportar dinero y luego la venta. En la última temporada que estuve yo solo quedaba una pequeña cantidad y con la venta de jugadores que se hizo se está terminando de liquidar. Desde que comenzamos el concurso de acreedores se ha cumplido. Hace tres años, la deuda era de nueve millones, hace dos se rebajó a dos y este campaña se ha cumplido con lo restante. Hicimos las ampliaciones de capital, precisamente, para cumplir con todo ello. Afortunadamente, el Elche ya está sin deuda y económicamente está muy bien.

El problema de la pandemia del covid-19 está afectando también al fútbol y se han reducido los ingresos. El Elche no ha podido recibir una buena parte de dinero en concepto de taquillas en el «play-off» de ascenso y luego en la campaña de abonos de esta temporada. ¿Eso está afectando a la economía del club y a la hora de que el nuevo dueño pueda recibir más ingresos para cumplir con el pago del paquete mayoritario de acciones?

El problema del covid, por desgracia, está afectando a toda la economía, no solo al fútbol. Está afectando a la industria, a las familias, a las instituciones. Además, por desgracia, no va a acabar pronto. Ojalá se cumplan las expectativas y puedan llegar pronto las vacunas y las soluciones médicas. Todos lo notamos y, por supuesto, el Elche también se resiente de no poder tener a su afición y de ver mermados sus ingresos. Afortunadamente, en el fútbol, a excepción del clubes como el Real Madrid o el Barcelona, que cuentan con más ingresos extraordinarios, la mayor parte del dinero viene de la televisión. Pero esperamos que esta pandemia pase pronto y se pueda contar con un mayor presupuesto. En la última temporada en Primera División tuvimos 25.000 abonados y, además, los ingresos de publicidad y de otro tipo también se han visto resentidos.

«Bragarnik cumple conmigo y yo con los acreedores a los que compré la deuda»

La venta de la entidad franjiverde al grupo inversor argentino cuenta con hasta tres partes implicada directa e indirectamente.. Primero, Christian Bragarnikt, con su empresa Score Club 2019, tiene que ir cumpliendo con los plazos establecidos que acordó con Sepulcre, que era el propietario de la mayoría de títulos a través de Tenama Inversiones. Y luego, a su vez, el expresidente, tiene que abonar a los acreedores la deuda que les compró.

¿Habla habitualmente con Bragarnik? ¿Qué le cuenta?

Tenemos una buena relación y solemos hablar después de los partidos. Confía mucho en el equipo y en el cuerpo técnico y está convencido de que el Elche va a estar peleando como hasta ahora hasta final de temporada y que va a continuar en Primera División.

¿Está cumpliendo con los plazos del acuerdo firmado para comprarle la mayoría accionarial?

Por supuesto que está cumpliendo. Como he dicho, tenemos una buena relación y cumple con lo que firmamos. Además, yo siempre le tengo la puerta abierta para ayudarle en cualquier cosa que pueda necesitar.

¿Y usted está cumpliendo también con el acuerdo con los acreedores a los que le compró la deuda?

Estos temas los tengo encarrilados desde hace mucho tiempo y estoy cumpliendo con mi parte.

¿Se plantea en un futuro volver al Elche? ¿O es una etapa que ya ha terminado?

Me planteo el futuro yendo cada partido a mi palco privado en el estadio Martínez Valero, a disfrutar del Elche con mi familia y mis amigos y a descansar.