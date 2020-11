El centrocampista del Elche CF Raúl Guti ha asegurado este martes que nadie esperaba un comienzo tan bueno de la competición por parte del equipo ilicitano si se tienen en cuenta las circunstancias especiales que rodearon la confección de la plantilla. “El inicio ha sido muy bueno y nadie se esperaba eso, pero hay que seguir y no bajar los brazos. Tener los pies en el suelo y ser humildes es la clave. Hay que seguir en esta línea para que los jugadores y el equipo vayan creciendo”, ha comentado el exjugador del Zaragoza.

En una entrevista concedida a los medios oficiales del club ilicitano, Guti, el fichaje más caro de la historia de la entidad franjiverde, por el que ha pagado cinco millones de euros, aseguró que está “ilusionado” por su debut en Primera División, ya que indicó que está cumpliendo su “sueño” de jugar en la Liga de las Estrellas. “He conseguido llegar pero no me pongo techo y quiero seguir disfrutando del fútbol, que es lo que más me gusta”, ha explicado el jugador, quien se mostró agradecido por el recibimiento que le dedicó el vestuario y la afición.

El mediocentro del Elche ha desvelado que antes de su fichaje recibió un mensaje del portero Edgar Badía en el que le ofrecía “toda su ayuda” para adaptarse al Elche lo antes posible. “Gracias a un vestuario súper humilde que hay y a las muestras de cariño de la afición me siento súper a gusto y mi rendimiento va a ir a más”, ha pronosticado el centrocampista, quien ha añadido que, tras cumplir el sueño de jugar en Primera, “no voy a parar porque tengo muchos más”.

“Puedo dar mucho más de lo que estoy dando”, añadió Guti, quien desveló que una conversación con el entrenador, el argentino Jorge Almirón, también fue determinante para que aceptara fichar por el Elche. “Ha sido la persona más importante para que esté aquí. Me llamó y me dijo que estaba súper interesado y que quería que fuera pieza fundamental en el equipo. Y no me lo pensé”, comentó el centrocampista, quien admitió que la salida del Zaragoza, su club de toda la vida, fue dura.

