El entrenador del Elche Jorge Almirón destacó que las dos semanas de este segundo parón de la temporada por las selecciones han servido al conjunto franjiverde «para la recuperación de los jugadores que arrastraban molestias y para que el equipo tenga más dinámica y agilidad para tocar y moverse juntos; es muy importante que los compañeros trabajen juntos y se conozcan para que el equipo crezca y espero que este sábado podamos mostrar esa mejoría».

El primer parón de mediados de octubre le sentó especialmente a los franjiverdes, que volvieron a LaLiga en Vitoria con un claro triunfo sobre el Alavés (0-2), en el que se mostraron mucho más sólidos y conjuntados como equipo. Almirón confía ahora en que la mejoría que ha observado en estas dos últimas semanas de entrenamientos de su equipo se refleje esta tarde en el Ciutat de València ante el Levante de Paco López.

El preparador reconoció que han trabajado estos últimos 15 días con la idea de que el Elche tenga «más llegada» en su juego ofensivo y esté «más consolidado» como equipo. «Cada partido es una final, pero tenemos que saber qué hacer ante estos rivales y sentirnos protagonistas; no sólo salir a ver qué pasa con el marcador; más allá del marcador, tenemos que mejorar», destacó.

Sobre el Levante de Paco López, Almirón cree que es mejor equipo de lo que dice la clasificación, antepenúltimo con seis puntos e igualado con Valladolid y Huesca en el furgón de cola. «Le ha tocado perder contra rivales grandes como el Real Madrid [2-0], al que trató de tú a tú, lo que habla de la personalidad y de un buen equipo con las ideas claras y consolidadas, que no tiene grandes nombres, pero sí muy buenos jugadores y un buen entrenador con 102 partidos dirigiendo al Levante en Primera», precisó.

«Es importantísimo sumar tras el parón por la situación de los dos equipos», destacó Almirón tras los dos últimos partidos sin ganar del Elche (empate en casa ante el Celta y derrota en la visita al Betis). «Ellos están afianzados en Primera y necesitan salir de su actual problemática y de ahí abajo y nosotros llegamos en buenas condiciones», resaltó.

El preparador argentino también se felicitó por la posibilidad de contar con el portero Edgar Badia, recuperado de su golpe en la cadera en el partido ante el Celta de hace dos semanas, y justificó el retraso en la reincorporación al equipo ilicitano del maliense Yossouff Koné por las complicaciones que ha tenido el lateral izquierdo en este «largo viaje» de regreso desde su país.

Elche-Granada el domingo 13 a las 18.30 y visita al Wanda el 19 (14.00)

El Elche recibirá al Granada en la 13ª jornada de Liga el domingo 13 de diciembre a las 18.30 horas, según los horarios hechos públicos ayer por la patronal de clubes. Una semana después, el sábado 19, los franjiverdes visitarán al Atlético de Madrid a las 14.00 en la 14ª jornada de Liga, mientras que en la 15ª recibirán en el Martínez Valero a Osasuna el martes 22 de diciembre a las 18.00. Aún no se ha fijado horario para el último partido del año del Elche en casa ante el Real Madrid.

Paco López destaca la confianza y valentía de los franjiverdes

El entrenador del Levante, Paco López, explicó ayer que confía en que el equipo cambie su mala racha tras seis jornadas sin conocer la victoria, que se siente respaldado por la dirección deportiva y el presidente Quico Catalán y nota también el apoyo del vestuario, además de no ver «ni mucho menos al equipo bloqueado, sino con mucha confianza». «Lo que está claro es que el equipo hace muchas cosas bien pero para plasmarlo en victorias todavía hay que dar un paso más», dijo Paco López antes de recibir este sábado (14.00) al conjunto franjiverde. «El Elche es un equipo que ha empezado muy bien, que tiene mucha confianza y eso les hace ser más atrevidos de lo que se podía esperar de un equipo que acaba de subir. Cuando un equipo está con esa confianza y poco que perder, se vuelve más peligroso», finalizó. El entrenador del Levante insistió en que estas dos semanas de trabajo el equipo ha entrenado «sensacional y solamente hay que esperar a plasmarlo en resultados», al tiempo que matizó que deben ser «más decisivos en los últimos metros». Además, Paco López aseguró que nota la confianza de los dirigentes del club valenciano y también del vestuario, ya que la semana pasada el centrocampista Gonzalo Melero comentó que la plantilla confía en él. «No ha habido ningún mensaje concreto. Tanto por parte de la dirección deportiva como por parte del presidente la sintonía es total y hablamos como lo hacemos cada semana. No he notado nada extraordinario ni nada diferente. Nos sentimos muy respaldados», destacó.