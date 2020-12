¿Mantendrá Almirón el sistema de cuatro defensas o volverá al de tres centrales y dos carrileros? Ese es el dilema que tiene que resolver el técnico del Elche de cara al encuentro del domingo (18.30 horas), en el estadio de La Cerámica, frente al Villarreal.

Parecía que el preparador argentino había encontrado el camino con una zaga de cuatro, que ha utilizado en los dos últimos envites ante el Levante y el Cádiz. En el Ciutat de València le dio buen resultado, pero la semana pasada frente al Cádiz ya no tanto. Además, se da la circunstancia de que Fidel, que fue baja por lesión frente a los granotas y reapareció en la última media hora contra los gaditanos, ya se encuentra a tope y es un futbolista imprescindible para el entrenador del Elche.

Josan, otro de los destacados en este comienzo de Liga, fue suplente en el último encuentro y no jugó ningún minuto. En teoría, porque llevaba mucha acumulación de partidos y necesitaba descansar para no correr riesgos de una posible lesión.

El onubense y el crevillentino han sido las armas de Almirón para lograr un buen rendimiento en los carriles y reforzar la zaga con tres centrales. El domingo tendrá enfrente a un Villarreal que, a priori, va a llevar el dominio del juego y estará la mayor parte del tiempo en el campo de los franjiverdes. Esa situación puede llevar al técnico argentino a volver al sistema de los primeros siete encuentros, para tratar de arropar la defensa e intentar sorprender a la contra.

Si decide esa opción, Barragán y Josema, que ha actuado como improvisado lateral izquierdo frente al Levante y el Cádiz, volverían al eje de la zaga junto a Gonzalo Verdú y Diego Rodríguez quedaría relegado al banquillo.

En el caso contrario, se mantendría la defensa de cuatro de los últimos dos partidos y Josan y Fidel podrían pasar a jugar en sus posiciones naturales de extremos.

En el centro del campo, Almirón optó contra los gaditanos por Luismi Sánchez como acompañante de Iván Marcone. Sin embargo, en el estadio de La Cerámica todo apunta a que regresará Raúl Guti junto al argentino en el doble pivote, incluso está la posibilidad del franco-congoleño Nuke Mfulu, si opta por aportar más músculo al centro del campo para ayudar al equipo en labores defensivas.

Boyé deja un hueco en ataque

La baja por sanción de Lucas Boyé también abre mucho el abanico de posibilidades en ataque, siempre en función del esquema táctico que decida emplear el preparador franjiverde.

Contra el Cádiz apostó, por primera vez en toda la temporada, por dos delanteros natos: Boyé y Guido Carrillo. El exjugador del Leganés se podría mantener en el once y tener a Pere Milla como acompañante.

Otra opción es la dupla Tete Morente-Milla en ataque, que ya empleó Almirón en el partido frente al Valencia, con Lucumí y Rigoni como falsos extremos. En esta ocasión podrían desempeñar esa función Josan y Fidel, lo que mantendría a Josema en el lateral, incluso jugando de carrilero.

Lo bueno para el técnico argentino es que dispone de numerosas alternativas y jugadores para utilizar en diferentes sistemas. El Elche ha demostrado que es capaz de ofrecer buenos momentos de fútbol, tanto con el 1-5-3-2, con el 1-4-1-4-1 como con el 1-4-4-2. Como comentó el guardameta Edgar Badia el pasado miércoles, «el equipo va creciendo semana a semana y cada vez dominamos más registros», refiriéndose a los diferentes sistemas tácticos que está empleando el preparador franjiverde.

Jorge Almirón explicó las distintas variantes tácticas argumentado que cada semana busca las armas para intentar contrarrestar las virtudes del rival y aprovechar las de sus jugadores.

Una nueva sorpresa

El entrenador del Elche no suele dar pistas a lo largo de la semana. Los entrenamientos son a puerta cerrada y eso le permite trabajar sin desvelar sus intenciones. Además, en la mayoría de los partidos ha sorprendido con las alineaciones y no ha repetido el once inicial en ninguno de los nueve encuentros disputados hasta ahora.

Luismi de central y Koné en el lateral izquierdo fueron las sorpresas frente al Huesca; Lucumí y Rigoni contra el Valencia, Diego González ante el Celta, Luismi de pivote junto a Marcone el pasado sábado. Por ello, no se descarta que el domingo en Villarreal Almirón se saque otro as de la manga y sorprenda con el equipo titular.

Lucas Boyé es la única baja y 24 jugadores a disposición del técnico

La baja por sanción de Lucas Boyé es la única para el partido frente al Villarreal. Almirón dispone de hasta 24 futbolistas, por lo que está semana no necesitará echar mano del filial para completar la convocatoria. Emi Rigoni está entrenando con normalidad desde el martes, una vez que ha superado sus problemas en el hombro. El portero suplente Diego «El Ruso» Rodríguez no se ha resentido de sus molestias en la rodilla que le impidieron entrar en la lista frente al Cádiz, mientras que Youssouf Koné también ha superado el proceso gripal. De esta forma, los canteranos Jony Carmona y Luis Castillo, que estuvieron en la convocatoria frente al Cádiz, se quedarán con el filial. La plantilla franjiverde tiene por delante todavía dos entrenamientos. Hoy se ejercita, a partir de las diez y media, y mañana sábado, tras la última sesión de trabajo, viajará a Villarreal.