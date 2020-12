La temporada que está realizando el Elche se puede calificar de notable alto. Sin embargo, a pesar de las buenas prestaciones del conjunto de Jorge Almirón, tiene los puestos de descenso a solo tres puntos. El cuadro franjiverde se está mostrando como un equipo fiable a domicilio, donde ha mostrado una brillantez defensiva, que le ha permitido sumar ocho puntos, tras ganar al Eibar, al Alavés, empatar con el Levante y el pasado domingo arrancar una meritoria igualada en Villarreal, dejando al «Submarino Amarillo» sin marcar en su estadio después de un año.

Fuera de casa, los ilicitanos presentan números de equipo de la zona alta de la clasificación. Ahora queda ratificar todo ello en el Martínez Valero, donde solo han sumado seis puntos y solo han podido vencer al Valencia. Frente a rivales directos como el Huesca, el Celta y el Cádiz no pasaron del empate y en el estreno liguero cayeron ante la Real Sociedad.

Esa mejoría, como dicen los futbolistas, es más fácil encontrarla con la moral propia de una buena trayectoria.

BUENOS NÚMEROS

Una sola derrota en los últimos nueve encuentros

El Elche salvo en el primer partido de Liga, en el que se vio ampliamente superado por la Real Sociedad (0-3), con un equipo todavía muy tierno en el que faltaban por llegar refuerzos, ha plantado cara a todos sus rivales. Prueba de ello es que en los últimos nueve envites solo ha cosechado una derrota frente al Betis. El conjunto franjiverde solo ha perdido menos partidos que los tres primeros de la clasificación. El líder Atlético de Madrid no conoce la derrota, mientras que los donostiarras y el Villarreal, que son segundo y tercero respectivamente, han caído en una ocasión. Incluso, los franjiverdes presentan mejores números que el Real Madrid, que ha cosechado tres derrotas, y que el FC Barcelona, que lleva ya cuatro.

ÚLTIMOS CUATRO PARTIDOS

Más de un mes sin perder, pero tampoco sin ganar

El conjunto de Almirón acumula más de un mes sin perder. Desde que el pasado 1 de noviembre cayera en el Benito Villamarín frente al Betis (3-1), en el peor encuentro de la temporada junto al de la Real Sociedad, los ilicitanos han logrado cuatro empates: Celta (1-1), Levante (1-1), Cádiz (1-1) y Villarreal (0-0). Son pequeños pasos que se pueden ver como positivos en función de si se observa el vaso medio lleno o medio vacío. Porque, por el contrario, el Elche también acumula un mes sin conocer la victoria y no ha sido capaz de superar como local a rivales directos como Celta o Cádiz. De ahí, la mejoría que necesita en el Martínez Valero porque los equipos de la zona de abajo están ganando y las distancias con las posiciones de descenso se reducen, a pesar de la buena temporada que están realizando los franjiverdes. Los próximos partidos como local son contra Granada y Osasuna, conjuntos de los denominados ganables y se necesita empezar a sumar de tres para mantener el colchón con la zona roja.

LA EFECTIVIDAD ES ALTA

Ha dado con la tecla para defender, pero es el equipo que menos ocasiones crea

Almirón ha conseguido dar con la tecla a nivel defensivo. Primero con la defensa de tres centrales y dos carrileros y luego con la zaga de cuatro con los extremos ayudando a tapar el juego por la bandas, como sucedió el pasado domingo en Villarreal, donde el Elche, además de frenar el juego ofensivo de un rival poderoso, volvió a mantener su portería a cero. Sin embargo, la capacidad en ataque sigue siendo una asignatura pendiente. El Elche está creando muy pocas ocasiones de gol, pero su buena efectividad lo está contrarrestado. Es el equipo que más puntos y goles ha logrado con menos disparos a la portería contraria. Y mantenerse así durante toda temporada es muy complicado. El preparador argentino debe ser capaz de encontrar la fórmula. Siempre ha insistido en que es un equipo en construcción que cada semana mejora y aumenta sus registros. Después del encuentro en el estadio de La Cerámica dijo: «Queríamos haber atacado más, pero fallamos un par de pases, nos entraron las dudas y nos metimos atrás». El técnico franjiverde también aseguró que «ahora estamos bien, estamos fuertes en lo físico y, poco a poco, nos iremos soltando». El próximo domingo frente al Granada tendrán la oportunidad de demostrarlo.

ALINEACIONES

Muchos cambios en la zona de ataque y lesiones de jugadores llamados a ser importantes

Otro de los aspectos que pueden justificar el «pobre» juego ofensivo del Elche es que Almirón no ha conseguido todavía encontrar los futbolistas apropiados para el ataque. El entrenador del Elche realiza cada semana variaciones en la zona ofensiva sin encontrar la solución. Pere Milla, Tete Morente y Lucas Boyé están asumiendo la responsabilidad en ataque, pero en la mayoría de ocasiones se han encontrado muy solos al llegar al área rival. Las lesiones de dos futbolistas llamados a ser importantes, como Guido Carrillo y Rigoni le han impedido tener continuidad y apenas han disfrutado de minutos. Mientras que con otros como Nino no está contando. En los últimos partidos se ha visto a un Elche que mantiene su esencia inicial de comenzar el juego desde atrás y que al pasar a la defensa de cuatro, con dos extremos en vez de dos carrileros, tiene un poco más de profundidad en las bandas. Incluso, frente al Villarreal se vio que Fidel puede ser ese tercer hombre del centro del campo por la izquierda que andaba buscando y no encontraba Almirón. La fórmula parece más cerca.