Cumplió la semana pasada 24 años, está viviendo el mejor momento de su carrera y está siendo una de las sensaciones del Elche en este comienzo de temporada. José Antonio "Tete" Morente está mostrando un desparpajo y una técnica inusual, a pesar de que se trata de un debutante en Primera División. Sueña con seguir creciendo y asentar al conjunto franjiverde en la máxima categoría.

Cuando fichó por el Elche, ¿esperaba que las cosas fueran a salir tan bien, tanto a nivel personal como colectivo?

A nivel personal, el míster tiene plena confianza en mí y eso me ha permitido adaptarme perfectamente al equipo. Y a nivel colectivo, a pesar de que somos muchos jugadores nuevos, nos estamos adaptando todos muy bien, tenemos un buen grupo, muy humilde y en el que todos vamos a una.

Lo único que falta es ganar algún partido más. El Elche está haciendo una gran temporada, pero, sin embargo, el descenso está a solo tres puntos...

Nosotros siempre salimos a por los tres puntos, llevamos tres victorias y ahora lo que queremos es volver a ganar en el Martínez Valero para hacernos fuertes en casa.

¿Qué diferencias está notando entre el fútbol de Segunda y el de Primera División?

Sobre todo en cuanto a intensidad. Los equipos en Primera tienen más paciencia y no perdonan. En Segunda puedes tener algún error y puedes no pagarlo, pero en Primera, si fallas, lo pagas.

Quizás, para jugadores más técnicos como usted y que les gusta jugarse el uno contra uno, le puede venir mejor la Primera que la Segunda División...

Creo que sí. En Primera División hay más espacios y los rivales no te presionan tanto. En Segunda, los campos son más pequeños y hay más contacto. En Primera no te defienden tan encima y, aunque lo hacen de manera más inteligente, se pueden hacer mejor los uno contra uno.

¿Cuáles son los aspectos a mejorar de este Elche?

La Primera División es difícil y el míster nos insiste en que quiere que juguemos el balón desde atrás. Eso es complicado, pero cada vez lo hacemos mejor. El domingo en Villarreal nos costó llegar al último tramo del campo contrario, pero en algunas ocasiones lo hicimos bien. Estamos mejorando y seguro que vamos a hacerlo cada vez mejor.

¿Se echa en falta crear más ocasiones y llegar más a la portería contraria?

Lo principal es mantener la portería a cero, porque, si lo haces, siempre puntúas. Conseguirlo en Primera División es muy complicado y nosotros lo hemos hecho ya en cuatro ocasiones de los diez partidos que hemos disputado. Ahora tenemos que crear más ocasiones, porque eso es fundamental para ganar.

¿Se están cumpliendo las expectativas con las que el director deportivo, Nico Rodríguez, le convenció para fichar por el Elche?

La verdad es que sí. Ya me habían hablado muy bien del club algunos compañeros que tuve en el Málaga, como Aarón Ñíguez o Cifu. Elche es una ciudad tranquila, el tiempo también acompaña y eso me ha ayudado a la adaptación. Estaba contento en Málaga. No hubiera salido para ir a otro equipo de Segunda. Estoy agradecido a Nico Rodríguez por la confianza que depositó en mí y estoy muy contento.

Está siendo una de las revelaciones de la temporada y sorprendiendo con su juego. ¿Hasta dónde puede llegar Tete Morente?

Siempre intento trabajar para dar el máximo. He empezado bien la temporada, pero sé que puedo dar más. Ojalá siga mejorando y, poco a poco, y que mi mejor versión esté todavía por llegar.

Con este inicio de Liga tan bueno, ¿se puede pensar en algo más que la permanencia?

Somos un equipo que acaba de subir a Primera y mantenerse el primer año siempre es difícil. Todos tenemos claro que el primer objetivo es la permanencia. Cuando la logremos, ya veremos hasta dónde podemos llegar.

Supongo que sabe que el club pasó momentos difíciles después del descenso administrativo de 2015. Ahora todo el mundo sueña con crecer, asentarse en Primera y volver a vivir una época dorada del club. ¿Lo ve posible?

Sé lo que pasó en el club y ahora Elche está disfrutando otra vez de Primera División. Estamos en un buen momento, el club está haciendo las cosas bien y ojalá pueda estar muchos años en Primera.

¿Y usted siendo protagonista? ¿ O viendo lo bueno que está siendo su debut en Primera sueña con otras metas más altas?

Tengo claro que quiero estar en el Elche mucho tiempo. Nico me lo dejó claro desde el principio. Para mí, venir al Elche ha sido una oportunidad única para poder jugar en Primera División. Como mínimo quiero estar hasta que se termine mi contrato en 2024.

¿Cómo se viven desde dentro estos momentos difíciles de pandemia, en los que tienen que llegar a los partidos cambiados, entrenar y jugar con muchas medidas de seguridad y no poder ver y disfrutar con la afición en las gradas?

Es muy complicado porque estábamos acostumbrados a otras cosas. Nos tenemos que hacer test cada dos por tres, no podemos estar juntos en el vestuario. La verdad es que se hace difícil. Además, tener a nuestra afición sería un plus para nuestra motivación, podríamos celebrar los goles junto a ellos, nos podrían ayudar en los momentos difíciles. Pero nos tenemos que adaptar a las normas que nos mandan.