El técnico del Elche, Jorge Almirón, tiene un bendito problema de cara a configurar el once inicial que se enfrente el domingo (18.30 horas) al Granada. Después del buen encuentro realizado por el conjunto ilicitano el pasado domingo en Villarreal, el preparador franjiverde recupera a Lucas Boyé, tras cumplir su partido de sanción, y tiene el dilema de mantener el mismo equipo o sentar en el banquillo al delantero argentino, algo que no ha sucedido durante la presente temporada siempre que ha estado en buenas condiciones físicas.

En ausencia de Boyé, Almirón optó en el estadio de La Cerámica por Pere Milla como única referencia ofensiva y situó a Josan por la banda derecha y a Tete Morente por la izquierda. Además, Fidel jugó como tercer centrocampista juntó a Iván Marcone.

El onubense convenció en esa demarcación y ayudó mucho a la hora de dominar y mantener el balón, por lo que todo hace indicar que continuará en esa posición.

Ante esa situación, si Lucas Boyé recupera su puesto de «9», algo que se presume como lo más probable, teniendo en cuenta de que se trata de un encuentro en el Martínez Valero y que el Elche necesita atacar más para reencontrarse con la victoria, Almirón deberá prescindir inicialmente de Pere Milla, Tete Morente o Josan, tres de los futbolistas que han mostrado un mejor estado de forma en el primer tercio de la competición.

Al técnico del Elche le gusta jugar con dos puntas y más como local. En ese caso Pere Milla sería el segundo delantero por detrás del exjugador del Celta, lo que llevaría a Fidel a regresar a la banda izquierda y Tete Morente o Josan serían los que actuarían como extremo derecho, relegando a uno de ellos al banquillo.

Otra de las posibilidades, que parece las más probable, es dar descanso inicialmente a Pere Milla. El atacante catalán lleva mucha acumulación de partidos y minutos y es uno de los jugadores que más kilómetros ha recorrido de toda la Primera División. En ese supuesto el entrenador argentino apenas tendría que tocar el equipo que jugó en Villarreal. Fidel continuaría como tercer centrocampista, igual que hizo en el estadio de La Cerámica; Josan y Tete Morente ocuparían las bandas y Lucas Boyé sería el delantero centro.

La diferencia con respecto al encuentro del Villarreal sería que los extremos tendrían que dedicarse más a atacar que a realizar labores defensivas, como hicieron en tierras castellonenses.

Almirón también tiene la opción de escorar a Pere Milla a la banda izquierda, como ha hecho en varias ocasiones, y dejar a Tete Morente en el banquillo manteniendo a Josan en la derecha. Aunque el jugador gaditano es ahora mismo imprescindible por su desborde y capacidad en el uno contra uno.

Una alineación distinta en los diez primeros partidos

El preparador argentino repetiría por primera vez si Boyé es suplente y sigue con el once de Villarreal

En función de la decisión que tome con Lucas Boyé, Almirón se mantendrá fiel a su línea de no repetir alineación o lo haría por primera vez en la presente temporada. Hasta ahora, en los diez primeros encuentros de Liga, el preparador argentino ha variado cada semana el equipo titular. Poco a poco va ajustando piezas y parece que la línea defensiva de cuatro la ha encontrado con Josema como lateral izquierdo, Barragán en la derecha y Gonzalo Verdú y Diego González en el centro.

En el centro del campo, la pareja más habitual es la formada por Iván Marcone y Raúl Guti y con la buena actuación de Fidel por la izquierda podría haber encontrado ese tercer centrocampista que tanto andaba buscando.

Además de los diferentes cambios de sistema, las mayores variaciones se han venido produciendo en la delantera. Lucas Boyé ha sido el «9» que más partidos ha jugado y Pere Milla y Tete Morente también han sido fijos. Ahora con el adelanto de Josan a su posición natural de extremo derecho hay cuatro futbolistas para tres puestos.

Si el domingo el técnico del Elche opta por Lucas Boyé como referencia ofensiva y Tete Morente y Josan en las bandas emplearía, por fin, el sistema 1-4-3-3 que es su preferido y el que más y mejor ha utilizado en Argentina. Sin embargo, Almirón tiene claro que hará un once cada semana en función del rival y los futbolistas de los que disponga.

Guido Carrillo esperará para volver al equipo

Guido Carrillo no termina de recuperarse de sus molestias en la rodilla, todavía no ha completado ningún entrenamiento con el grupo y tendrá que esperar para volver al equipo. De cara al encuentro del domingo frente al Granada tiene difícil hasta entrar en la convocatoria. El delantero argentino, que no está teniendo suerte con las lesiones, podría estar disponible para el choque de Copa del miércoles frente al Buñol o para el siguiente encuentro de Liga, que será el sábado 19 de diciembre (14 horas), en el estadio Metropolitano, contra el líder Atlético de Madrid.