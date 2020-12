El encuentro del próximo domingo (18.30 horas) entre el Elche y el Granada será una tarde de reencuentros. Tanto en el conjunto ilicitano como en el granadino hay futbolistas que han vestido las dos camisetas, aunque unos con mayor éxito que otros.

El guardameta franjiverde Edgar Badia tuvo un paso fugaz por el filial del Granada, donde llegó en el año 2013 procedente de la cantera del Espanyol. El portero catalán buscó el futuro en el cuadro nazarí que le negaban, por su altura, en la entidad perica. Sin embargo, Edgar Badia apenas estuvo una temporada en tierras andaluzas. Ante la falta de oportunidades regresó a Cataluña y fichó por el Reus, en el que dio el salto en su carrera profesional, antes de llegar al Elche en enero de 2019, donde se ha consolidado y ha cumplido su sueño de jugar en Primera División.

El extremo Josan Rodríguez firmó por el Granada en 2014, pero ni siquiera llegó a debutar. Fue cedido al Huesca en Segunda B, con el que logró su primer ascenso de los cuatro que acumula a Segunda División. Tras regresar de su cesión, rescindió su contrato y firmó con el Alcorcón. Luego pasó por el UCAM de Murcia y el Albacete, con los que también ascendió, hasta volver a la que había sido su casa en diciembre de 2018, logrando subir con el Elche a Segunda y a Primera.

Ambos futbolistas franjiverdes recuerdan su etapa granadina, pero sin ningún sentimentalismo porque no cumplieron con los objetivos que se habían marcado.

Por su parte, el central Diego González se reencontrará con el entrenador nazarí, Diego Martínez, con el que coincidió en las filas del filial del Sevilla. El técnico del Granada guarda un buen recuerdo del actual defensa del Elche. De hecho, en el mercado de invierno de la temporada pasada quiso llevárselo a Los Cármenes.

Posteriormente, Diego González ha jugado en el Málaga antes de que Nico Rodríguez lo fichara para el Elche fuera del mercado de invierno de esta temporada, cuando estaba libre.

En el Granada también hay otros tres protagonistas con pasado en la entidad franjiverde, pero con un paso más exitoso. Jorge Molina fue el «Pichichi» de Segunda División en la temporada 2010-2011. A pesar de estar solo una temporada, dejó un gran recuerdo y es muy querido por la afición. El Elche lo traspasó al Betis, en la etapa de José Sepulcre en la presidencia y de Juan Carlos Ramírez como consejero delegado.

Neyder Lozano también dejó su impronta en el Martínez Valero, a pesar de que su salida fue muy criticada. El central colombiano fue pieza clave del ascenso a Segunda División y luego militó un año en la categoría de plata. Al finalizar su contrato, no quiso renovar y se marchó al Granada, donde no ha tenido suerte. Las lesiones en la rodilla lo han metido en un callejón sin salida y apenas ha disputado un partido en dos temporadas con el cuadro nazarí. Actualmente sigue en el dique seco, por lo que el domingo no volverá a tierras ilicitanas.

Y otro de los integrantes del Granada con pasado franjiverde es su actual director deportivo, Fran Sánchez. Oriolano de nacimiento, entró en el club ilicitano de la mano de su padre, Francisco Sánchez, que fue consejero con Sepulcre y el responsable de las obras de remodelación del estadio Martínez Valero tras el ascenso a Primera de 2013. Fran Sánchez ha ido creciendo en su carrera profesional por méritos propios. No ha dejado de formarse. En el club ilicitano comenzó con labores en el departamento jurídico, pero también formó parte de la comisión deportiva en Primera División, con Víctor Orta y Emilio Vega. Sus buenas referencias le llevaron al Granada, donde ejerció de gerente deportivo y, actualmente, es el director deportivo, siendo uno de los artífices del crecimiento de la entidad granadina y de la construcción de la magnífica ciudad deportiva que tiene el club nazarí.

Jorge Molina estará el domingo en el campo con el Granada y Fran Sánchez representará a su club en el palco.