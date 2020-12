El Elche necesita ganar después de cuatro empates consecutivos. A pesar de la buena trayectoria del conjunto ilicitano, tiene los puestos de descenso a solo tres puntos y el cuadro franjiverde precisa sumar de tres en tres, máxime en el Martínez Valero, ante un rival como el Granada y sabiendo que antes de finalizar el año 2020 tendrá que enfrentarse a los «gallitos» Atlético de Madrid y Real Madrid, además de a Osasuna.

A pesar de esa necesidad, el centrocampista franjiverde Raúl Guti advirtió ayer de que «no podemos volvernos locos. Estamos en una buena posición en la tabla y hay que mantener la calma y no obsesionarnos». El futbolista aragonés tiene claro que «necesitamos ganar en casa y, si seguimos trabajando como hasta ahora, las victorias llegarán solas».

El exjugador del Zaragoza reconoce que «nos tenemos que hacer fuertes en nuestro estadio y sacar todos los puntos posibles», aunque destacó que «queremos más, pero todos hubiéramos firmados al principio del campeonato estar en la posición que actualmente ocupamos».

Guti valoró positivamente el empate conseguido el pasado domingo en el estadio de La Cerámica ante un rival del potencial del Villarreal y señaló que «ahora lo queremos hacer bueno con una victoria frente al Granada».

El mediocentro franjiverde considera que pueden «hacer daño» a los granadinos porque llegarán cansados por la acumulación de encuentros de los últimos meses al estar disputando la Liga y la Europa League. «Espero un partido complicado, como todos los de esta categoría. Tenemos la ventaja de que ellos han jugado muchos partidos en pocas semanas y quieras que no el cansancio se nota. Podemos hacerles daño», comentó el jugador aragonés.

Periodo de adaptación

El futbolista del Elche admitió que ha necesitado un periodo de adaptación para ofrecer un buen nivel y negó que le haya pesado ser el traspaso más caro de la historia del club tras pagar cinco millones al Zaragoza el pasado verano: «Ya dije que no es una presión, sino un orgullo», y aseguró que, poco a poco, se va encontrando mejor y mostrando un rendimiento más alto. «Era la primera vez que salía de casa y necesitaba adaptarme a los compañeros, al clima y a la ciudad y cada vez me encuentro mejor. Necesitaba un proceso de adaptación. Ojalá hubiera sido de la noche a la mañana. Poco a poco, voy conociendo la categoría, a los compañeros, el club, la ciudad, el clima y la afición. Cada vez me siento mejor. Trabajo duro para que se vea mi mejor versión»., afirmó

Raúl Guti también admitió que el Elche necesita mejorar en la faceta ofensiva, aunque matizó que «ahora priorizamos no encajar gol, que es súper importante en esta categoría».

El centrocampista elogió la profesionalidad del cuerpo técnico que encabeza Jorge Almirón, del que dijo que son muy profesionales y que están atentos a cualquier detalle que necesiten los componentes de la plantilla.

Por último, el futbolista zaragozano alertó del peligro del delantero colombiano del Granada, Luis Suárez, con el que coincidió la temporada pasada en el Zaragoza y del que dijo que «es complicado de defender porque es rápido, fuerte y potente y un jugador que hace daño en los espacios». A pesar de ello, confía en sus compañeros «porque nosotros estamos bien en defensa y podemos pararlo».