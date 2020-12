El Elche no puede pasar otro partido más sin conseguir la victoria. Aunque la zona de descenso sigue estando a tres puntos pese a las cinco jornadas consecutivas son conseguir la victoria, un resultado adverso ante el Granada generaría inquietud en el entorno franjiverde. El encuentro no es fácil ante un rival que viene de clasificarse para la siguiente ronda de la Liga Europa pero que no atraviesa por su mejor momento en la competición doméstica. Existe rivalidad entre ambos conjuntos por las rencillas del pasado aunque ya queda mejor y todos los sentidos están puestos en conseguir los tres puntos en juego, algo muy necesitado para ambos equipos.

Elche y Granada se enfrentan en el Martínez Valero (18.30) con la necesidad de romper sus respectivas rachas de cinco jornadas consecutivas sin ganar en Liga y recuperar sensaciones ganadoras para aumentar las diferencias con la zona peligrosa de la clasificación.

Aunque las dinámicas son idénticas, el conjunto ilicitano, que suma un punto menos que su rival en la tabla, llega en un mejor momento tras haber acumulado durante este periodo cuatro empates consecutivos, mientras que los granadinos, que no ganan desde su visita a Getafe, han encajado tres derrotas.

El Elche, revitalizado en su autoestima tras el empate ante el Villarreal, ha concedido la máxima importancia al partido ante el Granada, ya que es uno de los rivales teóricamente más accesibles de un exigente mes de diciembre.

El vestuario local cree que el actual es un buen momento para sorprender al Granada, equipo que tradicionalmente no se le ha dado bien, ya que considera que el conjunto andaluz puede acusar el desgaste por su participación en la competición continental.

El conjunto ilicitano, además, quiere hacerse fuerte en su estadio, donde solo ha sido capaz de ganar un partido hasta la fecha.

El entrenador del Elche, el argentino Jorge Almirón, cuenta con toda su plantilla para este partido, a excepción del delantero argentino Guido Carrillo, quien continúa con molestias en su rodilla.

La principal novedad con respecto a la pasada jornada es el regreso a la alineación del atacante también argentino Lucas Boyé, ausente en el último encuentro por sanción federativa.

El Granada visita Elche con el objetivo de alcanzar un triunfo que le permita poner fin a la mala racha que acumula en LaLiga Santander, con tres derrotas y dos empates en las cinco últimas jornadas.

El equipo dirigido por Diego Martínez llega a esta jornada situado en una cómoda séptima posición en la tabla, con 15 puntos, gracias a su buen inicio de campeonato, pero ha bajado sus prestaciones y ha empeorado claramente sus resultados en las semanas más recientes.

Ganar al Elche para mantenerse en la zona noble de la tabla, reencontrarse con el triunfo y meter puntos de diferencia con los conjuntos que están por debajo en la clasificación es la meta de los andaluces en el Martínez Valero.

El Granada llega tras empatar (0-0) el jueves en Salónica (Grecia) ante el PAOK en el cierre de la fase de grupos de la Liga Europa, en la que ha conseguido plaza para los dieciseisavos de final, aunque el técnico dejó de inicio en el banquillo a la mayoría de jugadores que serán titulares hoy.

La principal novedad en relación a los anteriores partidos de LaLiga estará en la titularidad en el centro de la defensa del argentino Nehuén Pérez, que acompañará al portugués Domingos Duarte al estar lesionado Jesús Vallejo y sancionado por acumulación de tarjetas Germán Sánchez.

El lateral francés Dimitri Foulquier y el medio Luis Milla serán los otros jugadores, junto al citado Nehuén Pérez, que fueron titulares ante el PAOK y que, salvo sorpresa, repetirán de inicio.